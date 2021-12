Coronavirus, a Bra 72 attualmente positivi

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 9 dicembre, sono 72 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus. Cinque i cittadini braidesi al momento ricoverati all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.

“I dati sono in aumento, anche se con numeri totali ancora contenuti (tasso di positività ogni mille abitanti pari al 2,43%) – spiega il sindaco di Bra Gianni Fogliato -. Da oggi entra in vigore in città l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nelle principali vie del centro e nelle aree mercatali, come da planimetria e dettagli indicati sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it e sull’app Municipium.

Si tratta di un’ulteriore strumento di precauzione che ci permette di continuare a vivere la nostra quotidianità e il periodo natalizio, fatto anche di shopping, eventi e socialità. Questo weekend in città c’è “Bra’s”: un’importante occasione di valorizzazione della città e delle eccellenze locali che, come già avvenuto per Cheese, saprà coniugare la piacevolezza della proposta a un’estrema attenzione agli aspetti della sicurezza e delle norme sanitarie.

Come sempre, rivolgo alla cittadinanza un forte appello al senso di responsabilità, per un corretto e diffuso uso di dispositivi e precauzioni e, senza dubbio, verso l’adesione di massa alla campagna vaccinale, efficace strumento per difenderci dal virus e atto di solidarietà civica verso la collettività. Dagli ultimi dati AslCn2, a livello locale abbiamo raggiunto l’84,2% di copertura con la prima dose, il 76% con la seconda e il 17% con la terza”.

I dati sui contagi sono consultabili, quotidianamente aggiornati, sulla piattaforma https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte.

