Collaborazione Provincia-Cras di Bernezzo per il monitoraggio del gatto selvatico europeo

Provincia di Cuneo e Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Bernezzo stipuleranno un accordo di collaborazione senza oneri per monitorare la presenza di alcune specie selvatiche e, nel caso specifico, del gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris) in Piemonte.

L’accordo nasce da precedenti collaborazioni tra i due enti nell’ambito della conservazione e difesa dell’ambiente per il recupero, la cura e la riabilitazione della fauna selvatica autoctona rivenuta malata, ferita, o comunque in condizioni di grave difficoltà, nonché per il contenimento e la prevenzione della diffusione della fauna selvatica alloctona invasiva.

In particolare, il Cras di Bernezzo ha lanciato un progetto scientifico di ricerca faunistico-ambientale per l’aggiornamento dei dati distributivi in Italia nord-occidentale di alcune specie selvatiche significative per la fauna piemontese, fra le quali appunto il gatto selvatico europeo. Saranno monitorate alcune aree specifiche con l’impiego di tecniche di fototrappolaggio.

Da qui poi iniziative d’informazione finalizzate a promuovere la tutela ambientale, la biodiversità ed a diffondere, tra la popolazione e gli enti, l’interesse per gli animali non convenzionali e selvatici al fine di aumentare e supportare le iniziative per la loro tutela. La ricerca e gli scambi culturali nel campo delle scienze naturali, in stretta collaborazione con gli istituti scientifici operanti nella Regione, rientra tra gli obiettivi delegati alle Province.