Bocce – Coppa Italia: la corsa dell’Auxilium Saluzzo si ferma agli ottavi

Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo nella Coppa Italia serie A maschile per la specialità volo. La formazione saluzzese, del diesse Mauro Zucca, è stata sconfitta per 2 a 4 nella trasferta toscana contro il Litorale.

Nelle tre prove in programma, vittoria di Simone Mana per 12 a 11 nell’individuale contro Maurizio Baracchini.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre, a San Giorgio Canavese, presso la Sangiorgese, si terrà la finale della Coppa Italia femminile del volo con in campo l’Auxilium Bertolotto Porte; oltre al team saluzzese saranno presenti Forti Sani Fossano, Marenese (Tv), Borgonese, Buttrio (Ud) Bassa Valle (Ao)

Domenica 5 dicembre, presso la Bocciofila Auxilium Saluzzo si è tenuta, invece, la fase finale nazionale del campionato di società di Prima categoria. Successo della Centallese che ha battuto per 12 a 6 il San Paolo di Genova. Terzo posto per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo del direttore sportivo Giuseppe Martina. Non si sono presentate alla final four la Biarese e la Biancheri Muller di Bordighera.

