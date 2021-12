Volley A1/F – IL PUNTO: Monza e Scandicci non mollano, vittorie d’oro per Cuneo e Busto Arsizio

Dopo i tre anticipi del sabato con le vittorie di Prosecco Doc Imoco Conegliano, Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri, domenica sono scese in campo le altre squadre per la 10^ giornata di serie A1 femminile. In generale sono state ben 4 le vittorie esterne sulle 7 sfide in programma.

Quinta vittoria di fila, settima stagionale, per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari arriva contro Il Bisonte Firenze all’Arena di Monza. Prova senza sbavature delle monzesi che conquistano i tre punti in quasi un’ora e mezza di gioco.

Sconfitta interna per la VBC Trasporti pesanti Csalmaggiore che cede 3-1 al PalaRadi contro la Bosca San Bernardo Cuneo, trascinata dalla scatena Gicquel (26 punti, 4 muri pesonali) eletta poi MVP della partita. Il muro è l’arma in più delle piemontesi (5-16), mentre in attacco (46%) va in evidenza l’ottima condotta di gara della squadra di Pistola nell’arco della partita.

La Savino Del Bene Scandicci espugna il campo dell’Acqua&Sapone Roma Volley Club e trova la sua settima vittoria in regular season. Gara di difficile interpretazione soprattutto nel quarto set quando le capitoline hanno subito il ritorno veemente delle toscane.

Successo in rimonta per l’Unet E-Work Busto Arsizio che sotto due set a zero vince in rimonta 3-2 al quinto set in casa della Delta Despar Trentino. Le padrone di casa hanno sfiorato l’impresa, giocando una grande pallavolo per almeno due set, poi è uscita alla distanza la maggior esperienza delle lombarde. Mingardi è stata la trascinatrice delle farfalle con 22 punti messi a segno, mentre Gray ha dato qualità sia in ricezione sia in attacco firmando 18 punti.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE – 10^ GIORNATA

Sabato 4 dicembre ore 18:00 (VBTV)

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-13,25-23,25-13)

Sabato 4 dicembre ore 19:00 (VBTV)

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (27-25, 25-16, 25-17)

Sabato 4 dicembre ore 20:30 (diretta Rai Sport e VBTV)

Volley Bergamo 1991 – Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (25-23, 20-25, 29-31, 19-25)

Domenica 5 dicembre ore 17:00

Vero Volley Monza – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-18, 25-22, 25-17)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Bosca S.Bernardo Cuneo 1-3 (24-26, 26-24, 17-25, 23-25)

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (21-25, 23-25, 25-18, 27-29)

Domenica 5 dicembre ore 19:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Delta Despar Trentino – Unet E-Work Busto Arsizio 2-3 (25-18, 25-16, 16-25, 16-25, 11-15)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 31**; Igor Gorgonzola Novara 25; Vero Volley Monza 22; Savino Del Bene Scandicci 20; Unet E-Work Busto Arsizio 20; Reale Mutua Fenera Chieri 19*; Il Bisonte Firenze 17*; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 12; Bosca S.Bernardo Cuneo 11; Volley Bergamo 1991 9; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9; Acqua & Sapone Roma Volley Club 8; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7; Delta Despar Trentino 6.

*una partita in più

**due partite in più