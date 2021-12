Volley A2/F – Caccia al primo posto per la LPM Bam Mondovì in casa della capolista Talmassons

Finalmente è arrivato il big match. La LPM Bam Mondovì seconda in classifica sfida la capolista Talmassons da cui dista un solo punto. Le due formazioni sono in palla e si prospetta una partita avvincente. Potrebbe approfittarne Pinerolo, che ha la sfida più facile di tutte.

Partiamo ovviamente da qui: Talmassons – Lpm Bam Mondovì. Le padrone di casa sono la era sorpresa della stagione, una squadra fisica e giovane che finora ha 8 vittorie e una sconfitta. Dall’altra parte della rete le monregalesi hanno lo stesso record ma un punto in meno, complice un tie-break disputato in più. La sfida sarà sicuramente combattuta ed è aperta a ogni pronostico. A favore delle ospiti ci sono le 7 vittorie consecutive e la sconfitta che Talmassons ha ottenuto contro l’altra grande del girone, Pinerolo.

Proprio Pinerolo, che in classifica è a pari punti con la LPM Bam Mondovì, può approfittare dello scontro diretto. La formazione di coach Marchiaro affronta in casa Modica, che ancora non ha né vittorie né punti. Facile prevedere una vittoria da tre punti delle pinerolesi, che in questo modo supererebbero almeno una delle due dirette avversarie.

A cinque punti dal trio di testa c’è Montecchio. La formazione veneta, però, ha alcuni problemi di infortuni e dovrà vedersela, in trasferta, con il Club Italia. Le azzurrine paiono aver decisamente “svoltato”: dopo un inizio difficile sono arrivate 3 vittorie nelle ultime 4 e la sensazione è che d’ora in poi saranno un osso duro per chiunque.

Avvicinandosi al centro classifica si può notare lo scontro tra due formazioni molto vicine come Soverato e Martignacco. Per le calabresi è un’occasione di riprendere la marcia perduta e provare a fare nuovamente punti. Complice anche il turno di riposo di Vicenza entrambe le squadre potrebbero rilanciarsi per il quinto posto in classifica.

Albese-Catania è l’ultima sfida di giornata ed è una ghiotta occasione per la formazione lombarda di dare ulteriore lustro al suo campionato. Le etnee dal canto loro tornano dal turno di riposo con la consapevolezza che la situazione in classifica inizia a farsi pesante e che quindi inizia a esserci bisogno di punti.

SERIE A2/F – PROGRAMMA

Sabato 4 dicembre ore 16:00

Club Italia Crai – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Domenica 5 dicembre ore 15:30

Tecnoteam Albese Volley Como – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Egea Pvt Modica

Domenica 5 dicembre ore 16:00

Ranieri International Soverato – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Domenica 5 dicembre ore 17:00

Cda Talmassons – Lpm Bam Mondovi’

Riposa: Anthea Vicenza

SERIE A2/F – CLASSIFICA

Cda Talmassons 24;

Lpm Bam Mondovì, Eurospin Ford Sara Pinerolo 23;

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18;

Itas Ceccarelli Group Martignacco , Tecnoteam Albese Volley Como, Anthea Vicenza 13*;

Ranieri International Soverato 11;

Club Italia Crai 8;

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4;

Egea Pvt Modica 0.

*una partita in più