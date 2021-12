Cuneo, le Cave di Monterosso in Val Grana in mostra a Palazzo Santa Croce

Sasso, carta, forbice. Il sasso sono le pietre, le grandi pietre estratte dalle montagne della Valle Grana e portate a dorso di mulo. La carta sono le splendide fotocromie con soggetto le cave di Monterosso Grana e scende di vita quotidiana in mostra nella sala di Palazzo Santa Croce; mentre le forbici rappresentano gli strumenti dei “cavatori” utilizzati per estrarre e lavorare le grandi lastre di pietre utilizzate per realizzare i marciapiedi delle città. La metafora ludica ci indica perfettamente gli ingredienti che caratterizzano la mostra dal titolo occitano: Pèire que prèiquen (le pietre che parlano).

Un racconto per immagini che tocca la storia di un popolo, le sue tradizioni, la lingua, l’asprezza domata (non senza fatica) del suo territorio e la bellezza della valle e dei suoi colori attraverso le immagini di queste “pietre vive”. Infatti, proprio durante l’inaugurazione di questa sera, è stato dedicato ampio spazio alle caratteristiche della roccia, agli utilizzi che ne veniva fatto, ai colori, alla durezza. La stessa durezza che richiedeva l’estrazione, la lavorazione e il trasporto a dorso di mulo. “Quando percorriamo i marciapiedi di Cuneo con le grandi lastre di pietra dai bordi irregolari – è stato raccomandato dai relatori – dovremmo pensare al duro lavoro dei cavatori di pietre della Valle Grana e di Monterosso in particolare, che estraevano lose per la costruzione dei tetti e grandi lastroni per le strade e i marciapiedi delle nostre città”.

La mostra fotografica, curata dal presidente di progetto HAR, Ober Bondi, si snoda in tre sezioni: la prima, dal titolo ‘Ieri, CIÒ CHE RESTA’, è dedicata alla memoria, con quindici scatti in bianco e nero che riportano il visitatore al tempo in cui le cave erano attive; la seconda, ‘Oggi, I COLORI DEL BUIO’, propone sedici fotografie a colori che permettono di compiere un viaggio tra i colori delle cave. La terza, infine, intitolata ‘Domani, IL RITORNO’, racconta la residenza d’artista ‘Pèire que préiquen’ attraverso nove scatti in bianco e nero.

Le opere fotografiche sono state realizzate da: Roberta Barale, Monica Barbero, Ober Bondi, Ugo Canavese, Alice Faletto, Silvia Fea e Roberto Olivero. I contenuti dell’allestimento di Pèire que préiquen | Pietre che parlano sono il risultato del lavoro di squadra di Ecomuseo Terra del Castelmagno, Progetto HAR, noau | officina culturale e Chambra d’Òc per la parte di ideazione e organizzativa, al patrocinio di Comune di Cuneo e Provincia di Cuneo e al supporto economico di Fondazione CRC e Regione Piemonte.

Da sabato 4 dicembre, la mostra sarà visitabile nei seguenti giorni e orari: sabato 11, 18 dicembre e 8 gennaio, domenica 5, 12 e 19 dicembre e 2, 9 gennaio, mercoledì 8 dicembre e giovedì 6 gennaio ore 10-12:30 e 16-19, lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 dicembre ore 16-19 (ingresso dalla Biblioteca civica di Cuneo, via Santa Croce 6).