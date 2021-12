Festival della Salsiccia di Bra: ecco gli appuntamenti di BRA’S

BRA’S, il Festival del Buon Gusto e della Salsiccia di Bra, torna con la sua seconda edizione dal 9 al 12 dicembre, per una quattro giorni volta a celebrare i prodotti di eccellenza del territorio (oltre alla celebre salsiccia anche il formaggio, il pane e il riso), interpretati degli chef stellati Michelin Massimo Camia (“Massimo Camia” di La Morra), Flavio Costa (“21.9” di Piobesi d’Alba), Walter Ferretto (“Il Cascinale Nuovo” di Isola d’Asti) e Gennaro Esposito (“La Torre del Saracino, Vico Equense – Na).

Si parte con due appuntamenti a tavola su prenotazione: giovedì 9 un’esclusiva Cena di Gala con menù stellato a 8 mani all’Agenzia di Pollenzo, venerdì 10 al Movicentro, il Bistrot di BRA’S, da una collaborazione tra lo stellato Massimo Camia e lo chef de “Il Banchetto” Massimo Pavan. Si prosegue sabato 11 e domenica 12 dicembre con un weekend del Gusto a porte aperte al Movicentro – addobbato con uno scenografico allestimento ad hoc e uno spazio ‘ristorazione’ con posti attrezzati a sedere – per una due giorni in cui gli chef stellati, accompagnati dalle loro brigate, cucineranno dal vivo sei piatti ideati per l’evento, oltre a proposte di degustazione del territorio. Il fine settimana al Movicentro sarà inoltre l’occasione per scoprire i prodotti tipici di eccellenza del “Mercato di BRA’S”, a cura di Confartigianato, Coldiretti, Campagna Amica e Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta. Ingresso libero con Green pass, come da normativa vigente.

Di seguito tutto il programma, day by day:

Giovedì 9 dicembre | Cena di Gala a 8 mani | Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, ore 20.30

Gran Galà della Salsiccia di Bra. Una cena stellata “a otto mani”. Gli chef stellati Michelin Gennaro Esposito, Massimo Camia, Flavio Costa e Walter Ferretto prepareranno un menù dedicato alla salsiccia e ai prodotti di eccellenza della città.

Menù: Finger: *Millefoglie di lingua di vitello e foie gras (Walter Ferretto), *Crema di zucchine trombette, seppie al nero e scorzette di limone candito (Flavio Costa), *Macaron con patè di faraona e tartufo nero (Massimo Camia) || Antipasto: *Zuppa fredda di ostriche e levistico, Salsiccia di Bra e dolce-salato al limone (Gennaro Esposito) || Primo piatto: *Raviolo quadrato, Salsiccia di Bra, rosso d’uovo, verdure degli orti, spuma di Bra tenero (Massimo Camia) || Secondo: *Galletto nostrano ripieno di tartufo nero, castagne e patate novelle (Flavio Costa) || Dolce: *Gianduiotto ripieno di gelatina al Moscato d’Asti (Walter Ferretto) || Piccola pasticceria: *Arancia, carota e limone (Flavio Costa), *Brutto e buono (Walter Ferretto), *Brownie al fondente, mousse di nocciole (Massimo Camia)

Vini selezionati dalla Banca del Vino di Pollenzo. Costo di partecipazione euro 130 a persona, vini e bevande incluse. Posti limitati, con prenotazione obbligatoria al 0172.430185.



Venerdì 10 dicembre | Il Bistrot di Bra’s| Movicentro

Cena ideata da Massimo Camia in collaborazione con il catering “Il Banchetto” di Mimmo Pavan.

Serata a tema con selezione di piatti preparati con le materie prime protagoniste del Festival.

Menù: *Sformatino di porri, crema di acciughe e chips di topinambur|| *Arancino di riso degli orti alla zucca gialla, crema di Bra Duro || *Plin con farina di castagne ripieno di Bra tenero e burro aromatizzato || *Salsiccia di Bra al nebbiolo e polentina bianca con brunoise di verdure croccanti || *Tortino lacrima fondente con il cuore all’arancia || Caffè

Vini a cura delle Cantine Ascheri. Costo di partecipazione: 35 euro a persona, vini e bevande incluse. Posti limitati, prenotazione obbligatoria allo 0172.430185.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre

BRA’S| Movicentro | h 11/23 – ingresso gratuito

Il Festival della Salsiccia di Bra e del Buon Gusto, si svolgerà presso il Movicentro. Qui i tre chef stellati Michelin, Massimo Camia, Flavio Costa e Walter Ferretto celebreranno i prodotti di Bra. 6 piatti in 2 giorni: uno show cooking dedicato alla salsiccia, al formaggio Bra Dop e al Riso di Bra.

Menù (12 euro a piatto):

Sabato 11 dicembre (ore 11-23): caldo e freddo di Salsiccia di Bra, riso degli orti croccante e spuma di Bra tenero (Flavio Costa); ravioli di patate porri e verza, ragù di Salsiccia di Bra (Walter Ferretto); uovo di Bra’s (Massimo Camia).

Domenica 12 dicembre (ore 11-23): capunet di Salsiccia di Bra, fonduta di Bra duro (Flavio Costa); riso al salto, porri e zucca gialla tartare di Salsiccia di Bra e spuma di Bra tenero (Walter Ferretto); burger di Bra’s (Massimo Camia).

Oltre ai piatti cucinati dagli chef stellati, sarà possibile degustare anche il Tagliere Bra’s (salsiccia di Bra, formaggio Bra Dop e focaccia di Bra) a 8 euro e assaggiare la focaccia di Bra a 4 euro, il tutto in abbinamento con i vini della Banca del Vino di Pollenzo.

IL MERCATO DI BRA’S| Movicentro | h 11/23 – ingresso gratuito

Il piano superiore del Movicentro sarà la vetrina dei prodotti di eccellenza del territorio, selezionati da Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Campagna Amica e Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta. Una gallery di esposizione, degustazione e vendita dove artigiani, produttori e agricoltori presenteranno al pubblico i propri prodotti, alla scoperta del territorio e di strenne natalizie di qualità.

L’evento è organizzato dal Comune di Bra e dall’Ascom di Bra, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Bra DOP e Pane di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Campagna Amica, Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta e il sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC. Partners: Riso di Bra, OrtoBraGourmet, La Banca del Vino, Cantine Ascheri, DiCaf, I.P.S. Velso Mucci, Teknica e Allianz.

Info su www.turismoinbra.it e su www.bracittaslow.it.

cs