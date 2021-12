Ospedale Cuneo: significativo aumento di ricoveri covid

Dalle informazioni forniteci questa mattina dall’Asl Cn1 quest’oggi, mercoledì 1 dicembre, sono 13 i pazienti ricoverati ad oggi, all’interno del reparto Covid dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Di questi 13 pazienti, 10 sono presenti all’interno del reparto di terapie ordinarie e 3 in quello di terapia semi intensiva. Nessun paziente risulta invece essere presente in terapia intensiva.

I numeri riferiti appaiono significativamente in salita rispetto agli scorsi aggiornamenti, ed in perfetta linea con il report trasmesso dalla Regione Piemonte. Va ricordato inoltre che circa l’85% dei pazienti presenti non risulta essere vaccinato.