Volley A2/M – Il Cuneo Volley con lo Zonta Club per urlare: “Giù le mani dalle donne”

Il Cuneo Volley anche quest’anno si è schierato contro la violenza, commemorando la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sostenendo la campagna “Giù LE MANI DALLE DONNE” portata avanti dallo Zonta Club Cuneo.

Il Club maschile cuneese ha ospitato, in occasione dell’ottava giornata del girone d’andata, i volontari dell’associazione Zonta Club Cuneo; tutti i giocatori della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, insieme agli atleti dell’Agnelli Tipiesse Bergamo, hanno posato insieme per uno scatto di sensibilizzazione.

Il Capitano della compagine biancoblù, Iacopo Botto, ha poi consegnato un omaggio floreale di Faxiflora alla presidentessa dell’Associazione.

Durante questo momento è stato letto un messaggio congiunto, a cui tutto il palazzetto ha prestato attenzione e mostrato il proprio appoggio e sostegno: « E’ con piacere che il Cuneo Volley ospita oggi le rappresentanti dello Zonta Club e aderisce alla Campagna di sensibilizzazione “Giù LE MANI DALLE DONNE” in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre). Uomini e donne insieme contro ogni forma di violenza: Zonta International e le squadre di pallavolo qui presenti oggi per prendere posizione contro un’emergenza sociale che uccide in Italia una donna ogni due giorni. Giù le mani dalle donne: con Zonta per un mondo migliore».

c.s.