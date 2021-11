Volley A2/F – Mondovì ospita la mina vagante Albese, ci sono rischi per tutte le prime

Alla vigilia della fine del girone di andata si iniziano a chiarire le gerarchie del Girone B della Serie A2 femminile di pallavolo. Quattro squadre hanno iniziato a prendere un certo vantaggio e a prenotare i posti in Pool Promozione. Ognuna di queste ha qualcosa di impegnativo in questo turno, con anche un importante scontro diretto. La formazione che osserva il turno di riposo è Catania.

La LPM Bam Mondovì torna a giocare in casa dopo due lunghe trasferte in Sicilia e Calabria. Al Palamanera è attesa la formazione lombarda dell’Albese, che vanta tra le sue fila l’ex libero del “Puma” Giulia De Nardi. Le ospiti hanno iniziato in sordina l’anno ma stanno velocemente risalendo la china a suon di grandi risultati, tra cui spicca il recente 3-0 a Martignacco e il punto strappato a Pinerolo. Dall’altra parte le monregalesi stanno esprimendo un bel gioco e si trovano al secondo posto, a una sola lunghezza dalla capolista Talmassons.

Proprio Talmassons è impegnata nel big match di giornata. Le friulane sono infatti ospiti di Montecchio, che insegue a soli 3 punti. Le venete non stano affrontando però il loro miglior momento: sono reduci da una pesantissima sconfitta a Pinerolo e l’infermeria è piuttosto affollata. Hanno però qualche buona individualità e potrebbero creare qualche grattacapo alla capolista.

Forse l’impegno più “agevole” tra le prime quattro squadre in classifica tocca a Pinerolo. Le piemontesi sono impegnate a Martignacco, che in teoria insegue a pochi punti (7) ma non sembra poter competere con le piemontesi. Queste ultime sono lanciatissime, hanno travolto Montecchio nell’ultima giornata e sono in caccia della prima posizione.

Scendendo un po’ in classifica, di sicuro interesse è la sfida tra Vicenza e Soverato. La formazione veneta è partita male ma sembra aver svoltato un po’ la stagione grazie alle vittorie contro le dirette rivali. Le calabresi sono invece all’interno di una spirale negativa di quattro sconfitte di fila dopo un ottimo avvio. Queste ultime hanno messo a segno un paio di colpi mercato che secondo le intenzioni della dirigenza dovrebbero aiutare a invertire la rotta.

Può continuare a muovere la classifica anche il Club Italia, di scena a Modica. Le giovani azzurrine stanno salendo di colpi e possono fare bottino pieno contro le siciliane. Queste ultime sono ancora alla ricerca di punti e vittorie, ma è difficile che possano ottenere qualcosa in questa gara.

SERIE A2, GIRONE B – PROGRAMMA

Domenica 28 novembre ore 15:30

Egea Pvt Modica – Club Italia Crai

Domenica 28 novembre ore 17:00

Lpm Bam Mondovì – Tecnoteam Albese Volley Como

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Cda Talmassons

Anthea Vicenza – Ranieri International Soverato

Riposa: Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

SERIE A2, GIRONE B – CLASSIFICA

Cda Talmassons 21*;

Lpm Bam Mondovi’*; Eurospin Ford Sara Pinerolo 20*;

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18*;

Itas Ceccarelli Group Martignacco*; Tecnoteam Albese Volley Como 13*;

Ranieri International Soverato 11*;

Anthea Vicenza 10;

Club Italia Crai 5*;

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4;

Egea Pvt Modica 0*.

*una partita in meno