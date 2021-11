Volley A2/M – Cuneo vuole riprendere la sua corsa ospitando Bergamo, turno di riposo per Mondovì

Ottava giornata della Serie A2 di pallavolo al via. Nel turno di riposo del VBC Synergy Mondovì tocca a Cuneo tenere alto l’onore delle formazioni della “Granda”. I ragazzi di coach Serniotti a loro volta sono stati fermi nello scorso weekend e ricevono una formazione di grande caratura.

Sarà infatti Bergamo a rendere visita alla BAM Acqua S. Bernardo Cuneo in un incontro che si preannuncia molto sentito. La formazione lombarda è reduce dalla vittoria casalinga su Mondovì ma in stagione si è imbattuta in un paio di inattesi scivoloni. Quale versione si presenterà dunque al Palasport di San Rocco Castagnaretta? Per contro i cuneesi hanno avuto ben due settimane per concentrarsi esclusivamente su questa gara. In uno sport in cui spesso sono i dettagli a fare la differenza, questo potrebbe essere un vantaggio non da poco.

Anche per la capolista Castellana Grotte l’impegno è piuttosto ostico. I pugliesi sono chiamati ad affrontare Cantù, che è terza in classifica e con il morale alle stelle. Per i primi in classifica c’è anche lo stress del lungo viaggio in Lombardia, che potrebbe risucchiare via energie mentali preziose in una gara come questa.

A tre punti dalla capolista c’è l’altra sorpresa di stagione, Motta di Livenza. I veneti sono chiamati ad approfittare di un turno sulla carta molto favorevole sul campo di Ortona. Gli abruzzesi, però, in casa sono sempre ostici e l’impressione è che finora abbiano raccolto molto meno (1 solo punto) di ciò che hanno seminato.

Reduce da quattro sconfitte consecutive, Santa Croce deve ritrovare la verve perduta nel mese di novembre. Ci proverà in un incontro non facile come quello contro Lagonegro. Trovare queste due formazioni a pari punti avvicinandosi a dicembre è senza dubbio particolare, ma va dato atto ai lucani di aver disputato una buona stagione finora.

La rimonta furiosa di Siena è stata fermata prepotentemente da Brescia nello scorso weekend. I toscani cercheranno di continuare la loro risalita sul campo di Porto Viro, anche qui in una sfida tra formazioni a sorpresa a pari punti. Il pronostico è a favore degli ospiti (probabilmente con un Parodi in più), ma attenzione in ogni caso ai padroni di casa.

L’ultima partita di giornata vede di fronte Brescia e Reggio Emilia. Entrambe le formazioni sono caratterizzate dall’avere alternato finora prestazioni e controprestazioni, così che l’esito di questa sfida appare decisamente incerto. L’esperienza dei bresciani potrebbe far pendere la bilancia a loro favore ma fare pronostici in questa sfida pare tempo sprecato.

SERIE A2 – PROGRAMMA

Sabato 27 novembre 2021, ore 19.00

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Agnelli Tipiesse Bergamo

Domenica 28 novembre 2021, ore 16.00

Pool Libertas Cantù – BCC Castellana Grotte

Domenica 28 novembre 2021, ore 18.00

Sieco Service Ortona – HRK Motta di Livenza

Kemas Lamipel Santa Croce – Cave Del Sole Lagonegro

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – Conad Reggio Emilia

Delta Group Porto Viro – Emma Villas Aubay Siena

Riposa: Synergy Mondovì

SERIE A2 – CLASSIFICA

BCC Castellana Grotte 15,

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, Pool Libertas Cantù 13,

Agnelli Tipiesse Bergamo, HRK Motta di Livenza 12,

Cave Del Sole Lagonegro, Kemas Lamipel Santa Croce 11,

Conad Reggio Emilia, Delta Group Porto Viro, Emma Villas Aubay Siena 9,

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 8,

Synergy Mondovì 3,

Sieco Service Ortona 1.

1 incontro in più: BCC Castellana Grotte, Cave Del Sole Lagonegro, Kemas Lamipel Santa Croce, Delta Group Porto Viro, Emma Villas Aubay Siena, Synergy Mondovì.