Prato Nevoso: per l’Open Season una notte da record non stop sugli sci (VIDEO)

Stavolta non si balla, si scia. L’Open season della Rinascita a Prato Nevoso sarà una maratona lunga 24 ore. Con gli sci ai piedi. In fondo il modo migliore per premiare chi ha atteso così a lungo prima di poter di nuovo inforcare scarponi, racchette e sci e tornare sulle piste.

Si comincia alle 18 di martedì 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, la ricorrenza che per tradizione in Piemonte segna sempre l’inizio della stagione dello sci anche se più di una stazione, Prato in testa, sperano di anticipare almeno di qualche giorno visto le promesse di nevicate a fine novembre. E si va avanti per un intero giorno. Notte compresa. Sì, gli impianti della Conca resteranno aperti (e illuminati) anche nella notte per concedere agli amanti dello sci di dar finalmente sfogo alla voglia di slalom e discese dopo 18 mesi di stop causa Covid. In cambio di questa maratona sulla neve gli organizzatori della “Open season night” chiedono un contributo da girare in beneficienza: andrà a finanziare uno dei tanti progetti che la Prato Nevoso spa ha messo in cantiere negli ultimi anni con l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Ma non è finita. C’è una sfida nella sfida: un evento da Guinness dei primati: la Ski marathon. Quattordici ore di tempo per battere il record di discese sulle piste di Prato Nevoso. Si parte in contemporanea con la “Open season night”: alle 18 di martedì 7 dicembre. E si scia per tutta la notte. Una challenge che chiama subito in pista i più competitivi. E preparati. Ma tra tanto agonismo e sport ci sarà spazio anche per divertirsi grazie agli eventi musicali e di animazione che gli organizzatori del Prato Nevoso spa hanno previsto nella Conca, come sempre epicentro della ripartenza dello sci nella stazione più cool del Nord Ovest.

E a garantire ci sarà anche Rds, la radio partner di Prato Nevoso con il suo villaggio musicale destinato a diventare il cuore di tutto quello che ruota attorno alla ripartenza dello sci tra musica, giochi per i più piccoli e sketch per i più grandi. Con un immancabile spazio dedicato alla buona tavola grazie a una serie di appuntamenti culinari che si dipaneranno per l’intera prima settimana sugli sci.

“L’Open season night rivisitata nella sua formula originaria, che ha regalato per anni, il pienone nella Conca di Prato ha un obiettivo preciso – spiega Gian Luca Oliva, amministratore della società che gestisce la stazione sciistica-: celebrare lo sport e la grande ripartenza dello sci in cui crediamo grazie a vaccini e Green Pass”.

