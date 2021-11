Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì è di scena a Soverato dopo il turno di riposo

La Serie A2 di pallavolo femminile si avvia a grossi passi verso la fine del girone di andata. Siamo infatti giunti alla nona di undici giornate e la situazione inizia a farsi chiara, con quattro squadre che lentamente iniziano a staccarsi dal resto della compagnia. Due di queste si affrontano in questo turno, mentre toccherà a Modica, ancora a 0 punti, fermarsi e riposare.

La LPM Bam Mondovì è impegnata in trasferta a Soverato, in una sfida di difficile lettura. Le padrone di casa sono in un momento piuttosto particolare, con tre sconfitte consecutive a seguire le quattro vittorie delle prime quattro giornate. In particolare contro il Club Italia le calabresi non hanno espresso il loro potenziale e sono state sovrastate in tutti i fondamentali. Dall’altra parte Mondovì è in forma e arriva da cinque vittorie di fila. Sulla carta, quindi, il pronostico pende dalla parte delle monregalesi, ma si sa che a questo livello ogni partita nasconde una grande quantità di insidie.

Il big match di giornata è a Pinerolo, o meglio a Villafranca Piemonte, dove le piemontesi (terze in classifica a un solo punto dal duo di testa) affrontano Montecchio, una delle due capolista. Le ospiti sono la squadra con la striscia di vittorie più lunga del girone (6) ma rischiano di vederla interrotta in questa sfida. Le pinerolesi stanno entrando in palla e potrebbero effettuare il sorpasso.

L’altra prima della classe, Talmassons, è invece impegnata in casa contro il Club Italia. L’idea è che le giovani azzurrine siano riuscite a svoltare dopo un inizio difficile, e le vittorie contro Soverato e Catania lo dimostrano. Le friulane però sono una squadra particolare, che potrebbe avere le armi per rispondere al fuoco col fuoco contro la potenza delle giovani federali.

Proverà a non perdere contatto dalle prime quattro Martignacco, che è impegnata in trasferta contro Albese. Entrambe le squadre si stanno difendendo bene in questo inizio, conquistando vittorie e punti che serviranno sicuramente in futuro. In particolare la formazione lombarda in settimana ha lottato alla grandissima strappando un punto a Pinerolo.

La zona salvezza vede invece affrontarsi Vicenza e Catania in una sfida dal peso specifico incalcolabile. Per le siciliane (4 punti) perdere anche in questo caso significherebbe vedere allontanarsi le venete (7), che in settimana hanno ottenuto bottino pieno con Modica. Catania, però ha dato importanti segni di vita con Talmassons e vorrà combattere fino alla fine.

PROGRAMMA GIRONE B

Domenica 21 novembre ore 16:00 (Diretta Youtube Volleyball World)

Ranieri International Soverato – LPM BAM Mondovì ARBITRI: Pescatore – Papapietro

Anthea Vicenza – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania ARBITRI: Mesiano – Pasquali

Domenica 21 novembre ore 17:00 (Diretta Youtube Volleyball World)

Eurospin Ford Sara Pinerolo – IPAG Sorelle Ramonda Montecchio ARBITRI: Scotti – Kronaj

CDA Talmassons – Club Italia Crai ARBITRI: Traversa – Testa

Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Ceccarelli Group Martignacco ARBITRI: Pristerà – Brunelli

CLASSIFICA GIRONE B

Cda Talmassons 18; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18; Lpm Bam Mondovi’ 17; Eurospin Ford Sara Pinerolo 17; Itas Ceccarelli Group Martignacco 13; Ranieri International Soverato 11; Tecnoteam Albese Volley Como 10; Anthea Vicenza* 7; Club Italia Crai 5; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania* 4; Egea Pvt Modica* 0

*una partita in più