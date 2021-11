Fossano: la Regione Piemonte ha autorizzato la Day Surgery BIOMED

Fossano – La Biomed, a tre anni dall’insediamento nella nuova sede di via Macallé, 5 ha ottenuto l’autorizzazione alla Day Surgery diventando di fatto la prima struttura privata del Cuneese e di tutto il sud Piemonte (se ne contano una decina in tutta la Regione, concentrate in Torino e provincia) abilitata per interventi chirurgici a regime diurno anche in anestesia totale.

Il termine Day Surgery (chirurgia di un giorno) sottintende infatti “la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici, o anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive o semi invasive, in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno od, al limite, con un solo pernottamento”. Anche se nell’uso corrente vengono assimilate “Chirurgia ambulatoriale e Day Surgery – spiega il dottor Alberto Rivarossa, responsabile del reparto di Chirurgia Plastica dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, alla cui famiglia fa capo la proprietà della Biomed – richiedono requisiti differenti, operando la prima solo in anestesia locale e/o sedazione, la seconda implica la possibilità di praticare interventi anche in anestesia totale ed è attivata sempre e solo in ambiente protetto e con precisi dettami regolati per legge”.

Sostanzialmente per essere Day Surgery sono richiesti livelli ospedalieri di sicurezza ed accessibilità (anche dei pazienti allettati), requisiti che moltiplicano l’entità di investimenti finanziari, gestionali e di risorse umane scoraggiando gli ambulatori chirurgici soprattutto se parametrati all’effettivo incremento di produttività di una struttura. “Se fossimo focalizzati solo sulla remuneratività – spiega Annamaria Sarvia Rivarossa, amministratrice della Biomed – non avremmo nemmeno iniziato questo percorso. Le nostre famiglie, entrambe fossanesi, desiderano contribuire concretamente alla crescita, al benessere, alla qualità di vita della Città. Il fatto che i nostri figli Filippo e Francesco siano entrambi medici, terza generazione della famiglia Rivarossa, ci ha stimolati nell’aspirare a fare la differenza”.

“Le possibilità offerte dal nuovo regime prestazionale, e gli stessi limiti temporali imposti dal ricovero diurno – riferisce Filippo Rivarossa, Dirigente medico di Chirurgia Plastica e della Mano all’Ospedale Maria Vittoria di Torino – hanno orientato la chirurgia allo sviluppo di tecniche innovative. Da oggi in Biomed potremo effettuare interventi endoscopici per il Tunnel carpale, Laserchirurgia endovascolare degli arti inferiori, interventi oculistici per Cataratta, urologici endoscopici e altri ancora con minima invasività e disagio per il paziente”.

Francesco Rivarossa, direttore Sanitario della sezione Odontoiatrica che dispone di dotazione diagnostica e terapeutica d’avanguardia, aggiunge: “realizzando la Biomed Dental ci siamo concentrati sulla riduzione del disagio per il paziente. TAC in sede, scansioni digitali dentoalveolari e immediatezza del rimodellamento dentale tramite stampanti 3D, riducono significativamente i tempi e sintetizzano i progressi della disciplina odontoiatrica vocata alla continua evoluzione digitale. La Day Surgery in odontoiatria è – fortunatamente – limitata a pochi casi, ma implica l’adozione di standard di sterilizzazione ed assistenza di livello ospedaliero e agevola il trattamento dei pazienti critici (odontofobici, portatori di handicap, o che presentino complessità cliniche) grazie a percorsi d’accessibilità dedicati e alla sala operatoria specificamente attrezzata. Alcuni colleghi della provincia ci hanno riferito di essersi rivolti in passato anche al di fuori della Regione per operare in sedi adeguate al trattamento di casi critici. Siamo orgogliosi di aver colmato questo vuoto offrendo un’alternativa valida a tutti i professionisti interessati”

Stanti le criticità del Sistema Sanitario pubblico, fortemente provato dalle conseguenze della Pandemia, risorse quali Biomed, che è già convenzionata per la libera professione intramoenia con molti ospedali, saranno chiamate in tutto il Paese a collaborare attivamente al fine di “smaltire le lunghe liste d’attesa” garantendo il diritto alle cure dei cittadini italiani. “L’iniziativa privata – ribadisce Alberto Rivarossa – dovrebbe essere di sostegno ed a servizio dell’interesse pubblico, pur in un ambito limitato che oggi parte proprio dalla libera professione di medici anche ospedalieri, sempre più vicini ai bisogni dei pazienti ed in collaborazione con il Sistema Sanitario pubblico”.

Sabato 27 novembre alle ore 11, la Day Surgery Biomed verrà inaugurata ufficialmente in presenza delle autorità regionali, dell’Asl e locali. “Sarà l’occasione – conclude Rivarossa – per intitolare la Sala Operatoria all’amico e collega Umberto De Bonis, nostro storico collaboratore”.

