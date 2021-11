Cirio a Sky Tg24: “In caso di restrizioni, non si fermino i vaccinati”

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è intervenuto questa mattina a Sky Tg24, affrontando i temi di attualità legati al Covid, dopo la conferenza Stato-Regioni. Sull’aumento dei contagi: “I Governatori sono in trincea, in prima linea. I numeri preoccupano, non per il numero dei positivi, ma per l’aspetto legato all’occupazione dei posti letto in ospedale e la capacità di risposta del sistema sanitario, anche se la nostra regione ha numeri sotto controllo. C’è comunque la necessità di confrontarsi con il Governo per stabilire eventuali restrizioni: prevenire le decisioni può essere importante, per questo abbiamo chiesto un incontro diretto con il Presidente del Consiglio Draghi”.

Così il Presidente sull’eventuale revisione del Green Pass e sulle possibilo restrizioni: “Non c’è una ricetta speficia, ma la domanda a cui rispondere è: chi si deve fermare? Quasi tutte le regioni sono d’accordo nel dire “non i vaccinati”, per rispettare la scelta dell’85% delle persone che crede nella scienza e istituzioni. Si prendano, quindi, decisioni nel rispetto di chi si è vaccinato”.

A rischio la stagione sciistica? “No, vorrebbe dire tornare a due anni fa. E’ possibile aprire in sicurezza, grazie al green pass, a chi si è vaccinato (entr febbraio-marzo avremo vaccinato il 90% di tutti i piemontesi con terza dose) ed a tutti i sistemi di prenotazione come le app” sottolinea Cirio.