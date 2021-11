Il Tartufo dell’Anno sarà assegnato a Carlo Messina

Si terrà sabato 20 novembre (ore 15.30) presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero la cerimona di consegna del Tartufo dell’Anno: per il 2021 il riconoscimento sarà assegnato a Carlo Messina, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Sindaco della Città di Alba Carlo Bo e la Presidente della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba Liliana Allena.

“La scelta di insignire la figura di Carlo Messina come riconoscimento di Tartufo dell’Anno nasce dalla volontà di testimoniare l’apprezzamento del nostro territorio per la recente fusione di Ubi Banca con Intesa Sanpaolo, che ha permesso il consolidamento di una delle più importanti banche europee. Questo risultato, frutto della sua lungimiranza e della sua visione, è anche un modo per testimoniare l’importanza che la banca continui a mantenere un radicamento forte con il territorio di cui il Tartufo è un simbolo materiale, chiaro e concreto” spiegano dall’Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba.