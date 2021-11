Il Magico Paese di Natale arriva anche a Govone

Dopo la partenza lo scorso weekend con il mercatino di Asti, ora anche a Govone inizia finalmente l’edizione 2021 (la quindicesima) de Il Magico Paese di Natale, tra gli eventi natalizi più longevi, amati e popolari d’Italia nonché undicesimo nella classifica dei migliori mercatini natalizi d’Europa per la prestigiosa associazione European Best Destinations e riconosciuto quest’anno per la prima volta dall’Ambasciata di Finlandia a Roma, per una neonata e prestigiosa partnership con il Paese di Babbo Natale.

Nel luogo che per anni è stata la storica sede dell’evento si concentrerà, a partire da sabato 20 novembre e per tutti i weekend fino al 19 dicembre (con apertura speciale nella settimana dell’Immacolata) la parte d’intrattenimento del Magico Paese di Natale.

Il Magico Paese di Natale: cosa succede a Govone

Ci sarà naturalmente la Casa di Babbo Natale, con il tradizionale spettacolo nel castello di Govone, reggia sabauda patrimonio Unesco: un musical live autoprodotto sviluppato su più ambienti che porterà, come sempre, grandi e piccini all’atteso incontro con Babbo Natale. La compagnia di artisti “Il teatro delle dieci” di Torino, guidata dal regista Vincenzo Santagata, replica lo spettacolo per 32 volte al giorno, per un totale di 448 rappresentazioni nel corso dell’intera durata della manifestazione. Il musical ha durata 25 minuti ed è adatto ad adulti e bambini.

Ci sarà poi l’animazione della Regina Antea e della sua Scuola negli Elfi, con cui i bambini potranno imparare, scorrazzando in mezzo alle piante del Giardino Reale del Castello di Govone, scoprendo tutti i trucchi per diventare dei perfetti aiutanti di Babbo Natale. Un percorso di giochi a tappe studiato per tutta la famiglia che, coinvolgendo grandi e piccini, vi trasformerà nei perfetti aiutanti di Babbo Natale e vi permetterà di ricevere il diploma di “Elfo professionista”.

E ancora, Govone ospiterà, nella Cappella Reale del Re Carlo Felice di Savoia, una suggestiva Esposizione di Presepi e Bambinelli santi, con opere provenienti da collezioni private e pezzi unici di tradizione Napoletana. Una mostra suggestiva e intima, un viaggio nella storia del presepe e dei suoi legami con la casata Sabauda. Più di duecento reperti originali e piccoli tesori saranno esaltati dalla splendida cornice dei dipinti della Chiesa consacrata dello Spirito Santo, antica chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi, poi divenuta Cappella Reale di Casa Savoia.

All’interno del Castello di Govone, inoltre, sarà possibile effettuare le visite alla scoperta della storia dei Savoia e delle loro preziose collezioni, come le splendide carte da parati cinesi del secolo XVIII che decorano interamente le pareti di quattro sale degli appartamenti della principesse, tra le più significative nel loro genere. All’interno del Castello, inoltre, verrà allestita una mostra dedicata al Natale in casa Savoia, con la rievocazione dei piatti e delle tradizioni delle feste dell’epoca, e lo svelamento di un importante segreto: fu la Regina Margherita, probabilmente, a importare in Italia la tradizione dell’albero di Natale decorato.

Lungo il percorso espositivo, si avrà la possibilità di conoscere le particolarità introdotte proprio dalla casata reale e gli accessori indossati dalle dame fino ad arrivare all’albero di Natale della Regina Maria Cristina Non solo lusso però; nel percorso si tratteranno anche temi più intimi quali la cavalleria, i valori religiosi, le tradizioni militari e principi cavallereschi dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.

Inoltre, Govone ospiterà anche una nuova edizione del Festival del Cibo, il ciclo di incontri gastronomici dedicati ai prodotti della tradizione e alle ricette del Natale. Quest’anno l’evento avrà una chiave di lettura prevalentemente giocosa e divertente grazie al Cookig Christmas Show che sarà condotto da un elfo-chef decisamente particolare: Diego Bongiovanni.

In compagnia dello chef Diego Bongiovanni sarete condotti in un gioco a punti coinvolgente adatto a tutte le età! Grazie alle ricette natalizie che vi proporrà imparerete nozioni sul cibo e sull’alimentazione attraverso il divertimento, il tutto adatto a grandi e piccoli.

Spazio alle eccellenze della tradizione locale anche nella tradizionale Bottega del Natale, con i migliori produttori del territorio e una Vineria dove assaggiare i migliori vini locali con una selezioni di “taglieri” dolci e salati.

Le informazioni pratiche

Spettacolo di Natale nel Castello di Govone:

Quando

Dal 20 Novembre al 19 Dicembre,

tutti i sabati e le domeniche e anche il 6 – 7 – 8 dicembre

Orari

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Ingressi ogni 15 minuti

Prezzi

Intero: 9€ – Ridotto (4-11 anni): 8€

Gratuito: 0-3 anni

Si consiglia la prenotazione e acquisto on line. Per accedere allo spettacolo è richiesto il green pass

La scuola degli elfi

Dove

Percorso Giochi nel giardino del Castello di Babbo Natale (Govone)

Quando

Dal 20 Novembre al 19 Dicembre, tutti i sabati e le domeniche

Orari

10:30 – 12.00 – 13.30 – 15.00 – 16.30

Durata dell’attività: 1 ora.

Tickets

Il costo del biglietto intero è di 6€ sia per bambini (dai 3 anni compiuti) che per gli adulti.

I bambini devono essere accompagnati da almeno un genitore.

Si consiglia la prenotazione e acquisto on line. Per accedere all’animazione è richiesto il green pass

Mostra “Natale in Casa Savoia”

Dove

Presso il Castello di Govone piazza Roma – Govone

Quando

Dal 20 Novembre al 9 Gennaio 2022, tutti i sabati e le domeniche (aperture infrasettimanali specificate a calendario)

Orari

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Ingressi ogni 15 minuti

Prezzi

Intero: 7€ – Ridotto (dagli 11 anni)

Gratuito: 0-10 anni

Si consiglia la prenotazione e acquisto on line. Per accedere alla mostra è richiesto il green pass

Mostra dei presepi e dei bambinelli santi

Dove

Presso la cappella dello Spirito Santo di Govone piazza San Secondo- -GOVONE

Quando

Dal 20 Novembre al 9 Gennaio 2022,

tutti i sabati e le domeniche (aperture infrasettimanali specificate a calendario)

Orari

Dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Ingressi ogni 15 minuti

Prezzi

Intero: 7€ – Ridotto (dagli 11 anni)

Gratuito: 0-10 anni

Si consiglia la prenotazione e acquisto on line. Per accedere alla mostra è richiesto il green pass.

Festival del Cibo

Dove

Presso la Serra, P.zza Vittorio Emanuele (Govone)

Quando

Dal 20 Novembre al 18 Dicembre, tutti i sabati e le domeniche

Orari

Domenica 11.00 – 14.30 – 16.30 – Sabato 14.30 – 16.30

Durata dell’attività: 1 ora.

Tickets

Il costo del biglietto è di 16€ per nucleo famigliare (fino ad un massimo di 4 persone dai 5 anni compiuti)

Si consiglia la prenotazione e acquisto on line. Per accedere all’attività è richiesto il green pass

Postazione da 2-4 persone: L’attività proposta prevede delle postazioni/tavoli di gioco destinati a nuclei famigliari composti da un minimo di 2 ad un massimo di 4 componenti.

E’ possibile acquistare l’evento anche se si è solamente in 2 e verrà assegnato 1 tavolo di gioco al gruppo o coppia che potrà quindi partecipare

il costo si riferisce al tavolo da gioco, pertanto da un minimo di due partecipanti ad un massimo di 4 l’importo del biglietto sarà sempre lo stesso (16 €)

Sono Attive corse speciali attivate dalla Regione Piemonte che collegano ASTI – GOVONE e GOVONE – ASTI

Il Sabato e La domenica dal 20 nov. al 19 dic. e nei giorni 6/7/8 dicembre OGNI ORA con partenza dalla stazione dei pullman di Asti alle 9.20 fino alle 17.20 e con ripartenza da Govone dalle 10.10 fino alle 18.10. La corsa costa 3,10 € e il biglietto sarà acquistabile direttamente a bordo.

PUNTO INFORMATIVO PER IL MERCATINO DEL MAGICO PAESE SU ASTI: presso una delle casette del mercato, posizionata all’uscita della Stazione ferroviaria e in una casetta in piazza Roma.

c.s.