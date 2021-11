Ciclismo: la Bra Bra nel nuovo circuito di eccellenza “Specialized Granfondo Series”

La stagione 2022 è pronta a segnare un passo nuovo con la nascita di Specialized Granfondo Series. Nella cornice del Velodromo Vigorelli di Milano (evento svoltosi venerdì scorso ndr), la Specialized Granfondo Series riunisce quattro grandi eventi in un unico format, disegnato su misura per i ciclisti alla ricerca delle grandi emozioni e affiancato da uno dei love brand più iconici nel mondo del pedale, Specialized.

Quattro le classiche delle due ruote che daranno vita a questo nuovo circuito ciclistico d’eccellenza e saranno dal prossimo anno le tappe più ambite per i ciclisti: la Granfondo Bra Bra Specialized Gran Prix Fenix Langhe & Roero, che tocca in una giornata tutte le Langhe e il Roero; la Ganten La MontBlanc Granfondo, con i suoi spettacolari tracciati che partono da Courmayeur e si snodano alle pendici del Monte Bianco; la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre che fa volare la mente ad alcune pagine storiche del ciclismo più epico e la Granfondo Tre Valli Varesine-Eolo sul percorso dei Mondiali di Gran Fondo Varese 2018.

La volontà del progetto è quella di attrarre appassionati da tutta Italia in alcuni dei luoghi più suggestivi e iconico del ciclismo tricolore, con l’obiettivo di proporre eventi dal nuovo e più ambizioso standard qualitativo, rappresentando così un punto di riferimento per il ciclismo amatoriale.

L’eccellenza di quattro grandi eventi che aggrega il meglio degli organizzatori del nord Italia. Il circuito Specialized Granfondo Series nasce dall’unione d’intenti di un gruppo di lavoro motivato e determinato a condividere la propria esperienza nell’organizzazione di eventi e metterla a disposizione degli altri. La volontà è quella di permettere a tutti gli appassionati di vivere l’eccellenza e l’esperienze di quattro grandi classiche del ciclismo amatoriale.

Località di richiamo e dal grande fascino, una partecipazione sentita del territorio, qualità organizzativa e grande visibilità, sono queste le fondamenta del progetto Specialized Granfondo Series che intende portare un numero sempre crescente di atleti a correre sui percorsi tra i più affascinanti e suggestivi che il nostro territorio mette a disposizione.

Competenza tecnica, sicurezza, eccellenza organizzativa e partner di prestigio saranno la cornice perfetta per regalare emozioni ed esperienza significative ad un pubblico sempre più esigente, come quello del ciclismo.

Specialized Granfondo Series intende distinguersi fin da subito e porsi obiettivi ambiziosi promuovendo non solo qualità tecnica ed organizzativa delle sue gare, ma anche il rispetto dei territori attraversati e delle comunitá coinvolte. Tra gli obiettivi primari e più sentiti nella promozione di ciascun evento ci sarà il coinvolgimento delle comunità, la valorizzazione dei luoghi, delle loro bellezze, la loro storia e cultura e la promozione dei territori.

Il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale de economica, guideranno un progetto che si annuncia innovativo e funzionale alla promozione tanto di una disciplina sportiva in forte crescita di gradimento, quanto di territori che rappresentano in assoluto grandi eccellenze italiane.

A dare il via agli eventi del Specialized Granfondo Series sono le splendide Langhe in fiore della Granfondo Bra Bra Specialized Gran Prix Fenix Langhe & Roero, a seguire Ganten La MontBlanc Granfondo con i suoi spettacolari tracciati che partono da Courmayeur e si snodano alle pendici del Monte Bianco, a poche settimane di distanza la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre, traguardo finale sarà la Granfondo Tre Valli Varesine-Eolo, valida per la qualificazione ai Campionati del Mondo per Amatori UCI 2023.

24 aprile 2022 Granfondo Bra Bra Specialized Gran Prix Fenix Langhe & Roero: le splendide Langhe in fiore sono lo scenario che ospita la Bra-Bra, la più importante e partecipata gara del Piemonte, che si svolge tradizionalmente ad aprile nella suggestiva località di Pollenzo. “Riteniamo che Specialized Granfondo Series sia il naturale sviluppo di un concept già intrapreso negli ultimi anni dalla Bra-Bra. L’obiettivo è di proporre quattro gare di assoluto livello racchiuse in un unico format, nell’intento di far vivere nuove emozioni ai suoi partecipanti“, Sandro Stevan Presidente C.O. Bra-Bra.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale braidese, erano presenti (a Milano) l’assessore allo Sport Daniele Demaria e il vice-presidente del Consiglio comunale Sergio Panero.

