Serie D LIVE: Triplice fischio al Pochissimo. Fossano Calcio-Hsl Derthona 1-0

Nel match valido per l’undicesima giornata di Serie D, girone B si affrontano allo stadio comunale A. Pochissimo di Fossano i padroni di casa del Fossano Calcio e gli ospiti dell’Hsl Derthona.

FORMAZIONI UFFICIALI

Fossano Calcio: Chiavassa, Scotto, Fogliarino, Menabò, Cossu, Giraudo, Della Valle, Specchia, Coulibaly, Adorni, Galvagno. A disp. Malaspina, Utieyin, Bellocchio, Rosano, Moreo, Medda, Scarafia, De Riggi, Turcis. All. Fabrizio Viassi.

Hsl Derthona: Teti, Gjura, Luzzetti, Galliani, Emiliano, Todisco, Saccà, Filip, Diallo, Procopio, Otele. A disp. Bertozzi, Akouah, Colantonio, Grieco, Valerio, Casagrande, Gueye, Mutti, Romairone. All. Giovanni Zicchella.

Arbitro: Dario Duzel di Castelfranco Veneto.

20’pt spinge molto il Derthona rendendosi pericoloso con Procopio che calcia dal limite, la sfera finisce alta sopra la traversa.

35’pt Il Fossano passa in vantaggio con Adorni: punizione dalla trequarti di destra, cross in mezzo e di testa Adorni manda il pallone nell’angolino, 1-0.

37’pt il Fossano si divora il gol del raddoppio con Cossu: cross dalla sinistra e Cossu solo in area non indirizza il pallone in rete, sfiorando il palo alla destra di Teti.

44’pt Altra occasione per i padroni di casa, questa volta con Menabò: dalla destra il numero 9 fossanese rientra e col sinistra calcia sul primo palo, Teti si deve distendere velocmente a terra.

45’pt Terza occasione per il Fossano: Menabò dalla destra crossa in mezzo d’esterno, ribattuta involontaria del difensore bianconero verso la porta ma trova Teti che gli nega l’autogol, sulla ribattuta Coulibaly non trova lo specchio della porta. Occasionissima.

Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo col Fossano in vantaggio per 1-0, autore del gol Adorni.

SECONDO TEMPO

1’st Cambio per il Derthona: esce Galliani ed entra Grieco.

1’st Dopo 10 secondi subito un’occasione per il Derthona: tiro angolato di Diallo e in scivolata per poco non ci arriva Saccà ad insaccare.

2’st Ammonizione per Specchia per aver trattenuto la maglia.

8’st Derthona pericoloso con Otele che all’interno dell’area calcia ad incrociare e sfera che non va lontano dal palo. Ospiti più cinici rispetto alla prima frazione di gioco.

13’st Cambio per il Derthona: esce Saccà ed entra Romairone.

17’st Ammonizione per Todisco.

19’st Occasione per il Fossano sugli sviluppi di calcio d’angolo, Scotto svetta di testa sfiorando la traversa.

19’st Cambio per il Derthona: esce Procopio ed entra Gueye.

25’st Grande parata di Chiavassa sul tiro appena da fuori area di Gueye, bravo l’estremo difensore a parare.

26’st Fossano ad un soffio dal raddoppio: bella azione personale di Fogliarino che rientra sul destro dalla sinistra e colpisce in pieno il palo.

28’st Cambio nel Derthona: esce Otele ed entra Mutti.

29’st Miracolo di Chiavassa su Muti da posizione ravvicintata.

36’st Cambio nel Fossano: esce Cossu ed entra Bellocchio.

37’st Vicino al pareggio il Derthona: cross sul secondo palo, sponda di testa di un giocatore bianconero e Todisco di testa quasi sulla linea non riesce a finalizzare.

42’st Ammonizione per Gueye.

45’st Fogliarino non ne approfitta della superiorità numerica e fallisce il colpo del ko, in contropiede gli ospiti sfiorano il palo con Gueye.

Cinque minuti di recupero.

47’st Ammonizione per Coulibaly.

Fossano Calcio batte il Derthona per 1-0, autore del gol Adorni.