Serie D: il Fossano vince e rialza la testa. Battuto 1-0 il Derthona

Una domenica da incorniciare per il Fossano Calcio che, dopo 95 minuti molto tirati, trova la seconda vittoria stagionale battendo di misura il Derthona. Una super gara quella realizzata dagli uomini di mister Viassi soprattutto nella fesa difensiva, dove i due centrali Scotto e Giraudo e poi anche Bellocchio, subentrato al neo acquisto Cossu, sono riusciti più volte a fermare Diallo e Otele, i due giocatori più pericolosi tra le fila dei bianconeri.

Non succede nulla per circa 20 minuti, fin quando il Derthona si rende pericoloso con Procopio col tiro che finisce alto sopra la traversa. I padroni di casa al 35’pt passano in vantaggio con Adorni: punizione dalla trequarti di destra e Adorni spicca di testa mandano il pallone nell’angolino, 1-0. Negli ultimi dieci minuti gli azzurri hanno ben tre occasioni per passare in vantaggio: la prima capita a Cossu che di testa, ben pescato da Coulibaly, da solo sfiora il palo alla destra del portiere Teti, la seconda capita a Menabò che rientra dalla destra e calcia col mancino, ma ancora Teti gli nega la gioia del gol e infine la terza è l’occasione più sfortunata: cross d’esterno di Menabò, sfera che va addosso ad un difensore bianconero e Teti per pura fortuna si ritrova sulla traiettoria del pallone, sfera che poi finisce sui piedi di Coulibaly che però non trova lo specchio della porta.

Nella ripresa, dopo soli 10 secondi gli ospiti ad un passo dal pareggio con Diallo, il suo diagonale non trova la porta e neanche Saccà che in scivolata non gli riesce il tap-in vincente. Al 19’st si rivede pericoloso il Fossano Calcio con Scotto che svetta di testa da corner, palla alta di pochissimo. Risponde il Derthona al 25’st con Gueye e un super Chiavassa gli nega il gol; un minuto dopo palo colpito dai blues con Fogliarino, i tifosi fossanesi rimangono con l’urlo in gola. Nel finale ancora Fogliarino non gli riesce il colpo del ko e così il Fossano trova la seconda vittoria stagionale, 1-0.

Con questa vittoria il Fossano si libera dell’ultima posizione e scavalca il Saluzzo salendo a quota 8 punti. Domenica prossima affronterà proprio i cugini del Saluzzo in trasferta.

FOSSANO CALCIO 1

HSL DERTHONA 0

Fossano Calcio: Chiavassa, Adorni, Scotto, Giraudo, Specchia, Cossu (36’st Bellocchio), Della Valle, Fogliarino, Galvagno, Menabò, Coulibaly. A disp. Malaspina, Utieyin, Bellocchio, Rosano, Moreo, Medda, Scarafia, De Riggi, Turcis. All. Fabrizio Viassi.

Hsl Derthona: Teti, Gjura, Luzzetti, Galliani, Emiliano, Todisco, Saccà, Filip, Diallo, Procopio, Otele. A disp. Bertozzi, Akouah, Colantonio, Valerio, Casagrande, Gueye, mutti, Romairone. All. Giovanni Zicchella.

Marcatori: 35’pt Adorni.

Ammonizioni:2’st Specchia, 17’st Todisco, 42’st Gueye, 47’st Coulibaly.

Arbitro: Dario Duzel di Castelfranco Veneto.