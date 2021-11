Prima Categoria – Tre Valli, San Sebastiano e Saviglianese: il trio di testa prova l’allungo in vetta

Ci si aspetta un altro weekend di grande calcio sui campi cuneesi di Prima Categoria che vivranno la decima giornata di campionato.

Nel Girone F turno casalingo per il Tre Valli capolista che, dopo il passaggio del turno in Coppa Piemonte con annesso accesso ai Quarti di Finale, ospiterà il Murazzo. In casa anche l’impegno dell’altra battistrada San Sebastiano che attende lo Stella Maris con i favori del pronostico dalla propria parte. Spera in uno scivolone delle prime due della classe la Saviglinese che, contro la Roretese, proverà a ripartire dopo la cocente eliminazione in Coppa Piemonte proprio per mano del Tre Valli.

Subito dietro alle tre di testa spiccano gli impegni di Atletico Racconigi e Sant’Albano Stura che dovranno vedersela rispettivamente contro Ama Brenta Ceva e Boves Mdg così come si preannuncia gustoso il match tra Marene e Valle Po, attualmente appaiate a quota 13 punti. In coda il Canale 2000 cerca i primi punti in classifica nel match interni contro il Bisalta mentre lo Sportroero tenta di uscire dalla zona rossa della graduatoria ospitando la Margaritese

Negli altri Gironi il Pro Polonghera non può sbagliare sul campo della Bruinese Giaveno che è ancora fermo al palo in classifica. Lagdzins e compagni, dal canto loro, sono in piena zona retrocessione e tre punti sarebbero ossigeno puro. Nel Girone G, infine, il Cortemilia attende tra le mura amiche il Calliano in una sfida decisamente importante per la salvezza.