Bra: al via gli abbonamenti per la nuova stagione al Teatro Politeama

Fervono i preparati per la partenza della nuova stagione teatrale al Politeama Boglione di Bra. Dopo i gustosi “antipasti” di novembre (“Due botte a settimana” il 7 e “The red lion” il 23, recuperi delle date cancellate lo scorso anno), con l’inizio di dicembre si alzerà il sipario sul primo spettacolo di un cartellone d’autore in grado di garantire passione e divertimento a prezzi contenuti e invariati.

A inizio novembre è stata data la possibilità a coloro che erano già abbonati di rinnovare. Adesso, nelle giornate del 18, 19 e 20 novembre 2021 al botteghino del teatro Politeama Boglione, in piazza Carlo Alberto, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti alla stagione di prosa dalle 16 alle 19. Il costo dell’abbonamento (che comprende 12 spettacoli) è di 150 euro, ridotto a 125 euro.

A partire dal 26 novembre, tutti i venerdì pomeriggio, al botteghino del teatro dalle 16 alle 19, sarà possibile acquistare i singoli biglietti per gli spettacoli, che da lunedì 29 novembre saranno in vendita anche nei punti vendita convenzionati con Piemonte Ticket oppure on line, sul sito www.piemonteticket.it. Il biglietto singolo per ciascun spettacolo del Teatro Politeama Boglione costa 20 euro, ridotto a 18 per over 65, under 26 e soci Ascom.

Tutti i titoli e i protagonisti della nuova stagione del teatro Politeama Boglione sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio cultura turismo e manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, o chiamando il 0172-430185.

(rb)