Saluzzo risparmia con l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica

E’ in corso nella giornata odierna, e continuerà nei prossimi giorni, un nuovo lotto di interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale.

Il primo intervento riguarda la sostituzione di lampade tradizionali ad alto consumo di energia ed a forte dispersione luminosa nell’ambiente circostante con nuove lampade a led. Il secondo intervento è invece di carattere ambientale, ovvero la riduzione dei consumi e dell’inquinamento luminoso.

Le aree interessate saranno: piazza Cavour; piazza Garibaldi; c.so Italia; via Mazzini; via Ludovico; via Cuneo; via dei Camini; via Caduti del Lavoro; via Monviso; c.so Roma; via Antica Torino; via Bagni; c.so Piemonte; via Traversa del Quartiere; piazza Risorgimento lato CSEA; frazione Cervignasco; via Revalanca.

Il sindaco Mauro Calderoni ci tiene a precisare che il progetto è tutto interno grazie alla alta professionalità dell’ufficio tecnico ed in particolare del Cavalier Marcello Nova. L’ intervento è stato possibile grazie al contributo nazionale di 400.000€ che competerà per il futuro una drastica riduzione di costi in bolletta.

Per quanto riguarda il prossimo anno, anche la regione ha stanziato dei fondi. L’entrata sarà costituita da un’altra tranche di 500.000€.