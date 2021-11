Covid in Piemonte: l’incidenza dei contagi nelle fasce di età adulta

Nella settimana dal 1° al 7 novembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 44.1, in aumento (+12,5%) rispetto ai 38.3 della settimana 25-31 ottobre, ma sempre sotto la soglia di allerta dei 50 casi.

In particolare, l’incidenza è cresciuta in modo significativo nella fascia di età tra i 19 ed i 24 anni, dove i casi sono in aumento da 24.4 a 41.3. Più contenuto l’aumento nella fascia 25-44 anni, dove passano da 49 a 55, mentre nella fascia 45-59 anni i casi vanno da 36.3 a 43.2. Leggero aumento nella fascia 60-69 anni, da 31.8 a 34.1 casi. In diminuzione (-5.1%) nella fascia 70-79 anni, da 24.5 a 23.5, e nella fascia over80, da 29.5 a 28.7 (-7%).