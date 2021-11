Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì sale al secondo posto in classifica nella domenica dei 3-0

La sesta giornata della Serie A2 femminile di pallavolo giunge al termine di una settimana intensa, con l’infrasettimanale di mercoledì a mettere fatica e chilometri nella testa di molte squadre. Approfittando del turno di riposo della ex capolista Montecchio, molte squadre dei piani alti fanno un deciso salto avanti in classifica.

Tra queste sicuramente c’è la LPM Bam Mondovì, che tra le mura amiche regola senza patemi il Club Italia. Solida la prestazione delle monregalesi (Hardeman 15, Populini e Taborelli 11), le quali non lasciano mai l’iniziativa alle giovani federali, che raramente riescono a essere precise nelle loro azioni.

La formazione di coach Solforati è ora attesa da due settimane piuttosto particolari. Domenica 14 il “Puma” volerà in Sicilia per affrontare Modica, poi tornerà a Mondovì dove osserverà il turno di riposo nell’infrasettimanale di mercoledì 17. Domenica 21, infine, sarà di nuovo tempo di trasferta lunga per affrontare Soverato in Calabria.

Continua a sorprendere la capolista Talmassons, arrivata a 5 vittorie su altrettante gare. Le friulane sono andate a vincere a Soverato per 3-1 (unico non 3-0 di giornata nel Girone B), in uno scontro di altissima classifica. Ancora Obossa sugli scudi in questa partita, chiusa con 25 punti e il 54% in attacco, mentre sono 13 i muri di squadra delle friulane.

Al terzo posto Montecchio è raggiunta da Pinerolo. La formazione di coach Marchiaro sbriga a sua volta la pratica Vicenza in un’ora e 6 minuti, commettendo pochi errori e sfruttando il maggiore tasso tecnico rispetto alle ospiti. Le pinerolesi saranno impegnate domenica prossima sul campo di Talmassons per il big match di giornata.

Altro 3-0 di giornata è quello con cui Albese regola Modica. A tratti le siciliane mettono in difficoltà le padrone di casa, mentre in altri momenti si perdono completamente, come nel secondo set perso 25-9. Per la formazione lombarda sono invece tre ottimi punti che potrebbero risultare molto utili in futuro in ottica salvezza.

L’ultima partita di giornata è quella di Martignacco, un altro 3-0 casalingo, contro Catania. Le friulane si dimostrano in un buon stato di forma dopo la sconfitta tirata di Mondovì. Le siciliane, invece, inanellano un’altra classifica che indubbiamente inizia a rendere pesante la posizione in classifica.

SERIE A2, GIRONE B – RISULTATI

Tecnoteam Albese Volley Como – Egea Pvt Modica 3-0 (25-19 25-9 25-20)

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3-0 (25-18 25-22 25-20)

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Anthea Vicenza 3-0 (25-19 25-13 25-20)

Ranieri International Soverato – Cda Talmassons 1-3 (13-25 23-25 25-20 13-25)

Lpm Bam Mondovì – Club Italia Crai 3-0 (25-13 25-19 25-16)

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

SERIE A2, GIRONE B – CLASSIFICA

Cda Talmassons 15*;

Lpm Bam Mondovì 14;

Eurospin Ford Sara Pinerolo*, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 12*;

Ranieri International Soverato 11*;

Itas Ceccarelli Group Martignacco 10*;

Tecnoteam Albese Volley Como 9;

Anthea Vicenza 4;

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3;

Club Italia Crai*; Egea Pvt Modica 0.

* una partita in meno

SERIE A2, GIRONE B – PROSSIMO TURNO

Domenica 15 novembre, ore 15.30

Egea PVT Modica – LPM BAM Mondovì

Domenica 15 novembre, ore 16.00

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Club Italia Crai

Domenica 15 novembre, ore 17.00

CDA Talmassons – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Volley Soverato

Anthea Vicenza – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Riposa: Tecnoteam Albese Volley Como