Perso per “inganno” del navigatore: corriere di medicinali soccorso sulla vecchia strada per il Tenda

Ingannato dal navigatore satellitare. Un giovane corriere di origine romena si è perso nella serata di ieri, lunedì 8 novembre, in Valvermenagna, oltre quota 1400, sulla vecchia strada che conduce al colle di Tenda.

L’uomo, infatti, si sarebbe diretto su quella via, oltre Limone Piemonte e poco prima dello chalet “Le marmotte”, perchè condotto dal navigatore satellitare, che gli avrebbe consigliato quel percorso per raggiungere la Spagna, a cui era diretto per trasportare dei medicinali.

Sul posto, a partire dall’una di questa notte, sono intervenuti Vigili del fuoco con la squadra Saf con Poli Combi e mezzo Saf e Carabinieri, che lo hanno aiutato a riprendere la carreggiata, dal momento che due ruote del veicolo erano ormai fuori dalla strada, riconducendolo a valle.

Il giovane, molto spaventato, non ha riportato fortunatamente alcuna ferita e anche i materiali che trasportava, dei medicinali che richiedono un mantenimento a temperatura stabile, non sarebbero stati danneggiati.