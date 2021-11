La Giunta di Bra incontra Anna Grazia Puglia, stella al merito Coni

La Giunta comunale di Bra ha ricevuto questa mattina a Palazzo Municipale Anna Grazia Puglia, ‘pilastro’ dell’hockey braidese, recentemente insignita della stella di bronzo al merito del Coni per l’impegno nello sport e nell’hockey su prato, come giudice internazionale e membro della Federazione europea di hockey.

“Un riconoscimento che fa onore alla persona e alla città – ha commentato il sindaco Gianni Fogliato, complimentandosi a nome dell’Amministrazione per il meritato risultato raggiunto –. Da sempre Bra presta una grande attenzione allo sport e alla sua promozione. Un settore che, soprattutto in questo periodo, diventa un fondamentale veicolo educativo, di crescita e di ripresa, con positive ricadute anche in ambito turistico e promozionale”. Durante l’incontro è stato ricordato anche l’intervento di riqualificazione sui campi da hockey cittadini, attualmente in corso, co-finanziato dal Comune e volto a rendere la struttura cittadina idonea ad ospitare tornei nazionali e internazionali.

Anna Grazia Puglia, ex insegnante di scuola superiore di secondo grado, dal 1967 al 2003 è stata giocatrice, allenatrice e dirigente di squadre femminili e maschili di hockey su prato, oltre che cofondatrice della prima squadra femminile di hockey (Hockey Femminile Braidese), poi diventata HF Lorenzoni. Delegato Tecnico nei Campionati Agonistici Nazionali e, dal 1996, giudice, Technical Official, Tournament Director in circa 70 eventi internazionali della Federazione Hockey Europea e, dal 2002, anche della Federazione Internazionale di Hockey. E’ componente della Commissione Italiana Regole di Gioco, collaboratrice del Presidente Federale per il Settore Internazionale e membro del EHF “Officials – Appointments and Education Committee”.

(em)