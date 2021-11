Il Giro d’Italia torna nella Provincia “Granda” nel 2022: ufficiale la tappa Sanremo-Cuneo!

Il Giro d’Italia torna a Cuneo!

Nella mattinata odierna sono state annunciate le 7 tappe pianeggianti dell’edizione 2022 della corsa Rosa e con grande soddisfazione per gli appassionati cuneesi è stata annunciata la frazione Sanremo-Cuneo. La tappa propone in maniera inversa il percorso della Milano-Sanremo 2020: partenza dalla Liguria, si tocca Imperia, si sale al Colle di Nava e si vira verso il Piemonte per 157 km di gara.

La carovana scenderà da Ormea verso Garessio via via fino a Ceva, con passaggio al Santuario di Vicoforte, Mondovì, poi via via fino all’arrivo a Cuneo.