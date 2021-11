Calcio a 5 – Dalla A2 alla D, il programma del lungo weekend

Al via un nuovo lungo weekend di partite per le squadre cuneesi impegnate nei campionati di calcio a 5. In serie A2, una Elledì Fossano in serie positiva da tre partite, vuole proseguire la striscia nel match interno contro Milano, formazione che in classifica ha due punti in meno rispetto alla squadra di Giuliano. Il match è in programma sabato pomeriggio, nel palazzetto di Fossano, alle 15.

Prima, già questa sera, venerdì 5 novembre, scende in campo la C1 per la settima giornata: un Futsal Savigliano capolista ed in gran forma va a Grugliasco a far visita all’Atletico Taurinense, penultimo in classifica con 3 punti. In cerca di riscatto l’Area Calcio Alba Roero, che dopo il pesante ko interno contro Castellamonte, sfida in trasferta il fanalino di coda Cus Piemonte Orientale. Sarà proprio il Castellamonte primo della classe insieme al Futsal Savigliano, invece, l’avversario del Bra.

Lunedì sera tocca alla C2 con la quinta giornata, in cui spicca il big match di Alessandria tra i padroni di casa dell’Europa Bevingros Eleven ed il Centallo capolista ed ancora imbattuto. Match insidioso anche per il Bisalta, che ospita la Buttiglierese, mentre l’Albese, ancora a secco di punti, proverà a muovere la classifica sul campo del Villarbasse.

In serie D si comincia domani, sabato, con l’impegno interno della capolista Futsal Busca, che attende il Pinasca ancora fermo a zero punti. Domenica va alla ricerca dei primi punti lo Sportroero, che va a far visita al Gear Fucsia Nizza.

Il programma completo, dalla A2 alla D

Serie A2 girone A – Quinta giornata (6 novembre)

Altovicentino Futsal – Città di Sestu (ore 15)

Elledì Fossano – Milano (ore 15)

Lecco – Hellas Verona (ore 15)

360GG Futsal – Saints Pagnano (ore 16)

Arzignano – Atletico Nervesa 2014 (ore 16)

Monastir Kosmoto – Leonardo (ore 16)

Saviatesta Mantova – Aosta Calcio 511 (ore 16,30)

Classifica

Saviatesta Mantova 12, Saints Pagnano 9, Lecco 9, 360GG Futsal 7, Elledì Fossano 7, Leonardo 6, Aosta Calcio 511 6, Hellas Verona 6, Milano 5, Arzignano 4, Atletico Nervesa 2014 4, Altovicentino Futsal 3, Città di Sestu 1, Monastir Kosmoto 0

Serie C1 girone unico – Settima giornata (5 novembre)

Atletico Taurinense – Futsal Savigliano (ore 21)

Castellamonte – Bra (ore 21)

Cus Piemonte Orientale – Area Calcio Alba Roero (ore 21)

Aurora Nichelino – Top Five (ore 21,30)

Sernig – Don Bosco Caselle (ore 21,30)

Taurus Futsal 2011 – Pasta (ore 21,30)

Classifica

Castellamonte 13, Futsal Savigliano 13, Taurus Futsal 12, Top Five 12, Sermig 11, Aurora Nichelino 8, Pasta 8, Bra 7, Area Calcio Alba Roero 7, Don Bosco Caselle 6, Atletico Taurinense 3, Cus Piemonte Orientale 2

Serie C2 girone B – Quinta giornata (8 novembre)

Bisalta – Buttiglierese 95 (ore 21)

Onnisport Club – Sporting Orbassano (ore 21)

SD Savio Asti – Real Mirafiori (ore 21)

Europa Bevingros Eleven – Giovanile Centallo (ore 21,30)

Villarbasse – Albese (ore 21,30)

Classifica

Giovanile Centallo 10, Europa Bevingros Eleven 9, Buttiglierese 95 9, Villarbasse 7, Bisalta 7, Onnisport Club 6, Sporting Orbassano 6, Real Mirafiori 3, SD Savio Asti 1, Albese 0

Serie D girone A – Terza giornata

Futsal Busca – Pinasca (6/11 ore 18)

Gear Fucsia Nizza – Sportroero (7/11 ore 18)

Mongardino Futsal – V Mat Calcio a 5 (7/11 ore 18)

Lenci Poirino – Turricola Terruggia (8/11 ore 21)

Classifica

Futsal Busca 6, Gear Fucsia Nizza 6, Lenci Poirino Onlus 3, Turricola Terruggia 3, V Mat Calcio a 5 3, Absolute Moncalieri 3, Mongardino Futsal 0, Pinasca 0, Sportroero 0