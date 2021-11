Arriva il primo rinforzo (a stagione 21/22 in corso) per il centrocampo del Fossano: dal Vado, la mezz’ala ed ex Cagliari Matteo Cossu.

Un colpo importante quello messo a segno dai blues: questo primo scorcio di stagione ha visto Cossu sempre titolare nelle fila del Vado (attualmente dodicesimo in classifica) e con prestazioni di livello. Il classe 2001 è cresciuto nelle giovanili del Cagliari per poi spostarsi e formarsi all’Olbia, fino ad approdare in Liguria ed ora nella Granda.