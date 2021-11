Affrontiamo la terza età in maniera serena

Dall’8 al 13 no­vem­bre si svolgerà presso la Fon­da­zio­ne Ferrero di Alba una settimana di ap­profondimenti dedicati al­l’“Heal­­thy Ageing”, l’invecchiamento di suc­cesso.

L’e­vento ospiterà la quin­ta edizione del convegno scien­tifico in­ternazionale “In­vec­­chia­men­­­­­to di successo 2021: for­za e vulnerabilità del­l’an­ziano”, organizzato dalla Fondazione Fer­rero in collaborazione con l’Accademia di Me­dicina di Torino, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Karolinska Institutet di Stoc­colma. Sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, la “Healthy Ageing Week 2021” proporrà cinque giornate di riflessione su tematiche “a­geing” rivolte a pubblici diversi e con finalità specifiche, con interventi e contributi di relatori internazionali nel campo della me­dicina, della ri­cerca scientifica e della comunicazione che affronteranno, tra gli altri, temi quali il Covid-19 nell’anziano, l’immunosenescenza, l’oncogeriatria e la geriatria sociale.

Si comincia lunedì 8 novembre, alle 14, con “La buona informazione allunga la vita”, corso di aggiornamento per gli addetti del mondo dell’informazione, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte (maggiori informazioni sono disponibili sul portale Sigef ht­tps://si­gef-odg.lan­systems.it/). Sono pre­­visti gli interventi di Telmo Pievani (professore di Filosofia delle Scienze Biologiche all’Uni­versità di Padova), della professoressa Matilde Leonardi e di Erika Guastafierro (Fonda­zione Irccs Istituto Neu­ro­logico Carlo Besta di Milano), della giornalista e scrittrice scientifica Ro­ber­ta Villa, della pro­fessoressa Guen­dalina Graf­­­figna (direttore di Enga­geMinds Hub-Con­su­mer­&­Health Research Center del­l’Uni­versità Cattolica con se­de a Piacenza) e del professor Giancarlo Isaia (presidente del­l’Accademia di Me­dicina di To­rino). Obiettivo della giornata è una riflessione dedicata alle tematiche legate al­l’“ageing” che tenga conto dei modelli di divulgazione scientifici.

Martedì 9 novembre, alle 15, il simposio “Pediatri, geriatri e life-course approach: due e­stre­mi si incontrano” sarà dedicato alle convergenze tra pediatria e geriatria, al­la ricerca di un be­nes­sere fisico e mentale che tenga conto di fattori sociali, eco­nomici e am­bientali, accanto a fattori di ri­schio comportamentali che spesso si raggruppano nella popolazione, riflettendo la vi­ta reale. Saranno protagonisti del simposio Carlo Ago­stoni, direttore della Pe­diatria di Media Intensità di Cura alla Fondazione Irccs Ca’ Granda-Ospedale Maggiore Po­­liclinico di Milano, Matteo Ce­sa­ri, professore associato di Ge­riatria all’Università di Mi­lano, Marco Canevelli del Centro Na­zionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sa­nità, Marcel Rufo, professore emerito di Psichiatria del­l’Uni­ver­sità di Marsiglia, Ni­cola Mon­tano del Di­par­ti­mento di Scienze Cliniche e di Co­mu­nità dell’Università di Milano, Mikel Izquierdo del Na­var­rabiomed, Complejo Ho­spi­talario de Na­varra-Uni­ver­sidad Pública de Navarra e Ci­ber of Frailty and Healthy Aging-Instituto de Salud Car­los III Madrid, Raanan Shamir, professore di Pediatria al­l’Uni­versità di Tel Aviv.

Mercoledì 10 novembre, alle 9, “Oxidants and Antioxidants in Aging”, workshop della società scientifica internazionale Oxy­gen Club of California che si dedica al miglioramento dell’istruzione e alla promozione del­la ricerca nel campo di ossidanti, antiossidanti, nutrizione, micronutrienti e radicali liberi.

Le giornate di giovedì 11 e ve­nerdì 12 novembre saranno de­dicate alle sessioni scientifiche del convegno “Invec­chia­mento di successo: forza e vulnerabilità degli anziani”, ac­cre­ditate in conformità alla normativa ministeriale per la formazione continua in Me­di­cina. Giovedì 11 novembre, alle 8, ad aprire i lavori della sessione dedicata al “Covid nell’anziano” sarà Athanase Be­ne­tos, presidente della Euro­pean Geria­tric Medicine So­cie­ty. Gli succederanno il fisico Alessandro Vespignani, gli infettivologi Massimo Galli e Gio­vanni Di Perri, l’immunologo Alberto Manto­vani, il presidente dell’Accademia di Me­dicina di Torino Giancarlo Isaia.

A parlare di “Immunosene­scen­za”, del progressivo ab­bassamento delle difese immunitarie nel corso dell’invecchiamento, saranno An­drea Cossarizza, professore di Pa­tologia Generale e Im­mu­no­logia all’Università di Mo­dena e Reggio, Rino Rap­puoli microbiologo, Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pub­blica nel 2005, Gianvito Mar­tino, neuroscienziato del­l’Uni­ver­sità Vita-Salute San Raffaele di Milano, la geriatra Patrizia D’Amelio dell’Uni­versità di Lo­san­na. Venerdì 12 novembre, alle 8, nella sessione di Onco­geriatria, si confronteranno sul tema Lorenzo Richiardi, direttore del Centro di Rife­rimento per l’Epide­mio­logia e la Pre­ven­zio­ne Onco­logica del­l’Uni­versità di To­rino, Matti Aapro del Ge­nolier Cancer Centre, Massimo Col­lino, professore di Farma­co­logia al­l’U­niversità di Torino, Ric­cardo Torta, ordinario di Psi­cologia Clinica al­l’Uni­versità di To­ri­no, Ales­san­dro Coman­done, di­rettore della Struttura Com­plessa di On­cologia Me­dica dell’Asl Città di To­ri­no. A parlare di Geriatria So­ciale John Beard, professore all’Arc Cen­tre for Excellence in Po­pu­lation Aging Research del­l’Uni­versità del New South Wa­les in Au­stra­lia, Marco Inzitari, direttore di Inter­me­diate Care, Research and Tea­ching, Parc Sanitari Pere Virgili Hospital di Barcellona e Gilberto Turati della Facoltà di Economia dell’Università Cat­to­­lica del Sacro Cuore di Mi­lano. La giornata si concluderà con le relazioni dei vincitori del Pre­mio Fondazione Fer­rero, riservato ai migliori “ab­stract” pervenuti. La giornata di sabato 13, intitolata “I giorni che contano”, avrà un’impostazione divulgativa e sarà destinata a un pubblico più ampio ed eterogeneo rispetto a quello delle iniziative precedenti. Alle 9,30, in dialogo con il giornalista e scrittore Piero Bia­nucci, parteciperanno Fran­ce­sco De Bar­to­lo­meis, classe 1918, professore emerito di Pedagogia all’Uni­versità di Torino; in collegamento video il premio Pu­litzer Jared Dia­mond, docente di Geo­grafia all’Uni­versità della Ca­lifornia di Los Angeles; Ve­ronica Ferrero, ricercatrice del­l’Istituto Nazio­nale di Fisica Nucleare di Torino; Sergio Pe­co­relli, professore emerito di Ginecologia e Ostetricia al­l’Uni­­­versità di Brescia e presidente della Fondazione Lo­renzini Mi­lano-New York.

Per accedere alla conferenza “I giorni che contano” sarà necessaria la prenotazione su www.fondazioneferrero.it. Il dia­logo sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione.

L’ingresso agli eventi della “Heal­thy Ageing Week 2021” è consentito ai possessori di green pass. Il programma completo delle giornate di studio è disponibile su www.fondazioneferrero.it. Nei giorni del convegno, gli ospiti della “Healthy Ageing Week 2021” potranno visitare la mostra “Burri. La poesia della materia” disponibile in Fondazione Ferrero fino al 30 gennaio.