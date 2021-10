Il Sovrintendente Capo Giunta della Polizia di Frontiera Gaetano Giunta va in pensione

Il Dirigente del Settore della Polizia di Frontiera di Limone Piemonte Martino Santacroce e il Comandante della Polizia di Frontiera Aerea di Levaldigi Tiziana Prin hanno salutato con tutto il personale , dopo 36 anni di servizio, il Sovrintendente Capo Giunta Gaetano Giunta che dal 1° novembre andrà in pensione. In segno di gratitudine per il lavoro svolto, il dott. Santacroce a nome di tutto il personale gli ha consegnato una targa di commiato. Alla cerimonia erano presenti anche l’ex Comandante del Posto di Polizia Santolo Terracciano e il Sovrintendente Capo Massimo Giraudo, entrambi in quiescenza, con i quali Gaetano Giunta ha iniziato il suo percorso di Frontiera.

Una lunga e intensa carriera la sua. Entrato nella Polizia di Stato nel 1985, dopo aver frequentato, nel luglio del 1985 il corso di formazione per Allievi Agenti a Bolzano, è stato assegnato prima al Compartimento Polizia Ferroviaria di Torino poi al Posto di Polizia Ferroviaria di Cuneo. Qui è rimasto fino al 1993 per poi essere trasferito alla Questura di Cuneo.

Nel 1995 ha frequentato a Roma presso il Servizio della Polizia Scientifica il 72° corso per video-fotosegnalatori per essere poi assegnato al Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica di Cuneo dove, per ben 17 anni, ha fotografato i fatti più tristi della cronaca cuneese , eseguito rilievi fotografici di ogni tipo e sopralluoghi di ordine pubblico sia nel Cuneese che in altre situazioni come nell’isola di Lampedusa in occasione degli sbarchi a contatto con i migranti e in Val Susa in occasione delle manifestazioni NO TAV . Nel 2013, l’ultima assegnazione, al Settore della Polizia di Frontiera di Limone Piemonte con assegnazione alla Polizia di frontiera Aerea presso l’Aeroporto di Levaldigi ove ha svolto un’attività prettamente investigativa.

Il Dirigente del Settore nel ringraziare tutto il personale di Frontiera per il delicato lavoro che svolge quotidianamente ha salutato con commozione il collaboratore ringraziandolo per la dedizione, la competenza e la professionalità con la quale ha svolto la sua delicata attività presso l’Aeroporto fin dagli inizi della costituzione del Posto di Polizia di Frontiera Aerea.

