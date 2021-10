Seconda Categoria: rischia il San Rocco Castagnaretta con il Caraglio, le inseguitrici ne approfitteranno?

Fine settimana che si preannuncia interessante e ricco di spunti quello che andrà in scena sui campi di Seconda Categoria.

Nel Girone F rischioso turno interno per la capolista Area Calcio Alba Roero che se la dovrà vedere contro la Nicese, che insegue a cinque lunghezze in classifica. Sperano in un passo falso della capolista Buttiglierese ed Orange Cervere che rischiano non poco rispettivamente contro Dogliani e Nuova Astigiana mentre il Genola farà visita alla Sommarivese, partendo sulla carta con i favori del pronostico.

In coda cercano la prima vittoria stagionale Margaritese e Valfenera che saranno di scena rispettivamente sui campi di Andezeno e Carrù. A chiudere il palinsesto ci sarà la sfida tra Langa e Caramagnese, divise da un solo punto in classifica e vogliose di accorciare le distanze dalla vetta.

Nel Girone G turno casalingo per la capolista San Rocco Castagnaretta, ancora a punteggio pieno, che attende il Caraglio in un match da tenere in grande considerazione. Nonostante il successo dell’ultimo turno parte con i netti favori del pronostico il Manta contro il Monregale così come servirà un’impresa al Bagnasco per fermare la rincorsa del lanciato Val Maira.

Alle spalle delle battistrada San Benigno e Piazza cercano punti pesanti sui campi di Virtus Busca e Garessio mentre sarà un anticipo della sfida che le vedrà protagoniste in Coppa Piemonte quella tra Olimpic Saluzzo e Villafalletto. Chiude il palinsesto il match tra Valvermenagna e San Chiaffredo, divise da un solo punto in classifica.

Nel Girone E, infine, l’Atletico Moretta dopo la sconfitta in Coppa Piemonte cerca continuità in campionato nella gara esterna sul campo del Beiborg.