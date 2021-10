Insalata Niçoise con granella di nocciole

Ingredienti

Per 6 persone

Insalata misticanza quanto basta | 6 pomodori rotondi duri | 300 g di tonno al naturale | 6 uova sode | mazzetto di erba cipollina | basilico | aceto di vino rosso | olio d’oliva | pepe e sale | 12 piccole fave | 2 peperoni verdi | 6 filetti di acciughe al sale | 200 g di olive nere | 200 g di granella di nocciole Piemonte.

Preparazione

1. Tritare l’erba cipollina e metterla nell’insalatiera.

2. Aggiungere le piccole fave, i peperoni tagliati fini e il tonno ben scolato in pezzettini.

3. Mescolare gli ingredienti aggiungendo sale e pepe.

4. Tagliare i pomodori in piccole fette.

5. Tagliare le uova sode in quattro e porle sopra aggiungendo i filetti di acciughe, le olive nere e il basilico tritato.

6. Cospargere di sale e pepe e innaffiare d’olio d’oliva e aceto di vino quanto basta.

7. Aggiungere alla fine 200 g di granella di nocciole.

8. Mettere al fresco 1 ora e mescolare l’insalata prima di servire.