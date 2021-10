Il Cfpcemon ha una “Ferrari” in casa: inaugurato il Centro di Lavoro Mazak (FOTO e VIDEO)

Non ci si ferma e, anzi, si riparte con una “Ferrari” in casa. Il Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese dedica un profondo “Grazie” a fondazioni, enti ed aziende che l’hanno supportato dopo l’alluvione dell’autunno 2020, ed inaugura ufficialmente un nuovo macchinario all’avanguardia.

Nella sede di Ceva e, in particolare, nel Laboratori di Prototipazione infatti, è arrivato e il Centro di Lavoro Multitasking “Mazak – Integrex J”, a disposizione degli studenti nel loro percorso di apprendimento e crescita professionale.

COSA E’ IL CENTRO DI LAVORO MAZAK – Il Mazak Inegrex J, dalle dimensioni macchina compatte dalla grande capacità, è uno strumento per la lavorazione delle superfici inclinate in un unico setup pezzo grazie alla combinazione degli assi rotanti. Il mandrino principale e il secondo sono dorati di elettromandino integrato; è presente un magazzino utensili, posizionato sul fronte macchina per velocizzare le operazioni di setup. Tutte le fasi di lavorazione, grazie al concetto done-in-one, dall’inserimento del materiale grezzo sino al pezzo finito, vengono realizzate impiegando una sola macchina utensile, con vantaggi sui tempi di produzione e consegna, maggiore precisione di lavorazione, spazi d’ingombro ridotti, riduzione dei costi di acquisto iniziali e di gestione, diminuito carico di lavoro dell’operatore.

“Per noi è una grande gioia poter mostrare, a tutti coloro che hanno collaborato alla rimessa in pista del Centro di Formazione, i laboratori, rimesso in sesto dopo l’inondazione del 3 ottobre 2020, e questo nuovo macchinario acquistato, una vera e propria “Ferrari” nell’ambito dell’industria meccanica. – così la Presidente del Cfpcemon Cinzia Gonella Strumenti che i ragazzi potranno trovare in futuro, nelle aziende in cui troveranno lavoro e sui quali potranno specializzarsi a 360 gradi. Il centro non si ferma mai, è sempre in evoluzione, sia nella sede di Ceva che in quelle di Mondovì (con meccanica, parrucchiere e cucina) e Fossano (meccanica ed estetica): l’obiettivo è quello di crescere e cercare nuovi spazi per poter ampliare i lavoratori e dare una qualifica ed una formazione sempre più all’avenguardia, in modo che questi ragazzi si trovino nel mondo del lavoro sempre più preparati“.

Ha sottolineato Simona Giacosa, Responsabile della sede di Ceva: “Quella di oggi, per il nostro Centro di formazione, è un’altra tappa importante. Tre settimane fa abbiamo organizzato l’evento “Mascherine nel fango” per ringraziare i nostri studenti che sono stati il motore della ripresa: in questo caso invece vogliamo rivolgere il nostro sincero grazie alle Fondazioni e alle Aziende che un anno fa, di fronte alla devastazione che il Tanaro ha lasciato, sono state presenti e soprattutto consapevoli del disastro che stavamo vivendo e che subito si sono attivate per sostenerci”.

Un “grazie” ben visibile all’interno dei laboratori, dove campeggiano i nomi degli enti che hanno contribuito alla ripartenza su appositi cartelli: fra questi, spiccano Fondazione Eandi, che ha permesso di ripristinare il laboratorio informatico 2 e la Fondazione LVIA, che ha destinato i fondi di un contributo messo a bando da Fondazione CRC e Intesa San Paolo.

IL TAGLIO DEL NASTRO – Partecipata la cerimonia, conclusa con il classico “taglio del nastro”: a partire da Anastasia Sironi e Lucia Gallo, in rappresentanza della Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, che ha rivestito un ruolo fondamentale per la raccolta fondi; il Presidente sezione meccanica di Confindustria Marco Costamagna; Mattia Germone (Confcommercio Monregalese); Enrico Molineri (Confartigianato Cuneo zona di Ceva); il Responsabile Commerciale MAZAK Ing. Andrea Gay; il sindaco di Ceva Vicenzo Bezzone: “Sono stati due anni particolarmente difficili, con il Covid e l’alluvione che ci hanno dato davvero del filo da torcere. Dopo l’inondazione del 2020 sono sopraggiunte diverse complicanze e abbiamo dovuto ripristinare una serie di servizi di prima necessità che andavano resi fruibili nel minor tempo possibile: la comunità ha risposto molto bene anche perchè, purtroppo, siamo già rodati all’esperienza. La grande solidarietà e la volontà di ripartire immediatamente ci ha dato la possibilità di rimetterci in piedi. Quello di oggi è l’ultimo atto del ripristino del Centro di Formazione Professionale, una realtà importantissima per il nostro territorio, ne siamo felici“.

Nel corso del pomeriggio si è tenuta anche la visita del Presidente della Regione Piemonte, che ha visitato i laboratori del Centro, complimentandosi con tutto lo staff e mettendo l’accento sul valore delle attività che, all’interno, vi vengono svolte.