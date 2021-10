Fontanafredda, Alta Langa limited edition e ospitalità d’eccellenza durante gli eventi di tennis a Torino

La cantina vitivinicola Fontanafredda di Serralunga d’Alba celebra il territorio piemontese in occasione dei grandi eventi sportivi di tennis a Torino, di questo autunno, con una edizione limitata del suo Alta Langa DOCG Metodo Classico e una proposta di esperienze dedicate, alla scoperta di uno dei territori patrimonio dell’Unesco presso il Villaggio Narrante in Fontanafredda & Casa E. di Mirafiore.

Dal 14 al 29 novembre Torino ospita due eventi sportivi di rilievo internazionale, dove grandi sportivi di tutto il mondo saranno ospiti del territorio piemontese dal ricco patrimonio artistico ed enogastronomico. Fontanafredda celebra il territorio con una delle massime espressioni delle sue bollicine piemontesi: l’Alta Langa DOCG Limited Edition 2016 in sole 2000 bottiglie in un’edizione speciale, con la serigrafia che raffigura la skyline di Torino e la silhoutte di un tennista in stile minimal.

Un vino che rappresenta l’eccellenza del territorio spumantistico del basso Piemonte, dove trovano dimora le viti di Pinot Nero e di Chardonnay. Questa cuvée si caratterizza per il particolare colore giallo paglierino con riflessi verdi e per la sua complessità aromatica. Sentori di miele, pesca a polpa bianca e pompelmo e basilico fanno da preludio alla sapidità che si percepisce in bocca, con una bollicina avvolgente e un finale dolce e lungo. Il sapiente assemblaggio di questa cuvée produce un vino fresco e fruttato, mentre il periodo di affinamento sui propri lieviti mai inferiore ai 30 mesi conferisce la giusta complessità di aromi.

Per Fontanafredda la valorizzazione del territorio passa anche attraverso un’ospitalità esclusiva. Il Villaggio Narrante in Fontanafredda & Casa E. di Mirafiore a Serralunga d’Alba, circondato dal meraviglioso panorama vitivinicolo delle Langhe Patrimonio Unesco, è punto di riferimento per l’incontro tra turismo culturale ed enogastronomico; Fontanafredda, in collaborazione con il Gruppo Gattinoni, leader nel settore turismo, Business Travel ed eventi e Official Tour Operator delle Nitto ATP Finals, propone due pacchetti esclusivi: “Day to day Barolo Tour” ed “Exploring Piemonte”.

Un’occasione speciale per andare alla scoperta delle cantine che furono di Vittorio Emanuele II, primo Re d’Italia, completando il percorso con la degustazione dei tre vini più rappresentativi del territorio: l’Alta Langa Metodo Classico, il Langhe Nebbiolo e il Re dei Vini, il Barolo. A seguire sarà possibile gustare i sapori della tradizione presso l’Osteria Disguido, della famiglia Alciati, con menù di qualità con materie prime di stagione selezionate con cura dallo chef stellato Ugo Alciati e con in abbinamento un calice di vino.

Un ambiente vivace e informale all’interno del Villaggio, in cui apprezzare pasta fresca fatta a mano, antipasti piemontesi e salumi e formaggi del territorio. Per concludere la giornata in grande stile, la visita alle cantine Borgogno, con degustazione di tre Barolo cru. Per un’esperienza più completa, il pacchetto “Exploring Piemonte” che, oltre alla visita alle cantine, offre la possibilità di cenare nella storica Villa Reale di Fontanafredda, all’interno dell’elegante e raffinato Guidoristorante, dove lo chef stellato Ugo Alciati e il fratello Piero propongono un’esperienza culinaria di alto livello con piatti legati alla tradizione, alla memoria e alla stagionalità. Per la notte è previsto il pernottamento nell’Hotel a 4 stelle Vigna Magica, una finestra sui vigneti del Barolo, per poi concludere l’esperienza nel bosco alla ricerca dei tartufi con un vero trifolau.

Gli ospiti possono così vivere, nel corso anche di poche giornate, esperienze ricche, fatte di sport, degustazione dei vini delle Langhe patrimonio Unesco e scoperta della bellezza del territorio piemontese e delle sue eccellenze enogastronomiche.