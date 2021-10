Obstacle Course Racing: il cuneese Bruno Manca è d’oro nella Sprint League

Gradino più alto del podio per il cuneese Bruno Manca che nell’ultima fase di sei appuntamenti del circuito Sprint League OCR si aggiudica l’alloro più ambito.

La Sprint League è un circuito organizzato in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dove gli atleti, fra i più forti del circuito Nazionale, si sfidano per contendersi la vittoria.

La Sprint League è una competizione OCR (Obstacle course racing) composta da 6 tappe che utilizzano lo stesso regolamento con un percorso di massimo 500m e circa 20 ostacoli simili a quelli utilizzati per l’addestramento militare.

La gara consiste nel superare il più velocemente e senza errori tutti quanti gli ostacoli mettendo a dura prova qualsiasi partecipante, anche il più allenato.

Ora, per il portacolori piemontese inizia la preparazione per il 2022 e ad attenderlo ci saranno i Campionati Europei in Val di Fiemme in Trentino e i Campionati Mondiali a Sochi in Russia.

c.s.