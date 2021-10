Ad Alba gli Stati Generali Mondo Lavoro Agrifood

Al via da domani, mercoledì 27 ottobre, gli Stati Generali Mondo Lavoro Agrifood. Tre giorni di incontri con istituzioni, politici, imprese e stakeholder per fare il punto su agevolazioni e fondi di supporto agli investimenti, modelli innovativi – IoT e Cloud, Big Data e Analytics –, nuove competenze, sostenibilità, responsabilità sociale e case history.

Tra i protagonisti: Silvio Barbero vice presidente di Slow Food; Alberto Cirio presidente della Regione Piemonte; Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti Piemonte; Luca Brondelli, membro della giunta Esecutiva di Confagricoltura; Lucio Fumagalli, presidente dell’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale; Alberto Tortore, Human Resources Business partner – Diageo; Matteo Rossi Sebaste, amministratore delegato Golosità dal 1885 Srl; Stefano Pesci, direttore Terre del Barolo; Nicola Di Noia, direttore generale Unaprol Italia; Ines Arletti, servizio Fundraising e Sviluppo.

La manifestazione si terrà in presenza ad Alba (Pala Alba Capitale, Piazza San Paolo) e sarà trasmessa in diretta social on line con doppio appuntamento quotidiano, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Eccellenza italiana in termini di qualità, sicurezza alimentare, innovazione, ma anche di sostenibilità, biodiversità e rispetto della tradizione, il mercato agroalimentare valeva nel 2019 circa 200 miliardi di euro (industria alimentare e settore agro-zootecnico), contribuendo al PIL per l’11% e all’export per il 9% pari ad oltre 52 miliardi (dati ZeroUno). L’anno di uscita dalla pandemia vede una crescita a velocità doppia rispetto a quella mondiale, con un promettente ecosistema di startup poco finanziate ma sicuramente fondamentali per l’innovazione e la digitalizzazione del sistema. Basti considerare che il mercato italiano dell’Agricoltura 4.0 (450 milioni di euro nel 2019) pesa per il 5% di quello mondiale a fronte di un territorio pari allo 0.6% e a una popolazione pari all’1% (dati Osservatorio Smart Agrifood).

Ad aprire i lavori sarà il primo appuntamento di domani, mercoledì 27 ottobre, con le istituzioni. Parteciperanno: il vice presidente di Slow Food Silvio Barbero; i sindaci di Cuneo, Federico Borgna, e di Alba, Carlo Bo; il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio; la direttrice di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio; Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti Piemonte; Luca Brondelli, membro della giunta Esecutiva di Confagricoltura e Lucio Fumagalli, presidente dell’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale.

Tutti gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico in presenza e on line dai profili degli Stati Generali: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg e www.facebook.com/statigeneralimondolavoro

c.s.