Luca Mercalli a Mondovì per parlare di ambiente montano e di cambiamenti climatici

Meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e docente universitario. Presidente della Società Meteorologica Italiana, ha vinto negli anni il Premio AICA (Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale) e il Premio Internazionale Exposcuola di Salerno per la divulgazione scientifica. Noto al grande pubblico per la partecipazione a programmi televisivi come “Che tempo che fa” e “Scala Mercalli” (di cui è stato autore e conduttore), ha scritto sulle principali testate giornalistiche italiane e collabora oggi con Il Fatto Quotidiano.

In una sola parola, Luca Mercalli. Sarà lui, infatti, il secondo ospite del progetto Montagna Futura promosso dall’Associazione Geronimo Carbonò in collaborazione con l’Associazione Gli Spigolatori e Forumsad e realizzato con il contributo di Cesvi Onlus in seno al programma “1Planet4All – Empowering Youth, Living EU values, Tackling Climate Change” co-finanziato dall’Unione Europea.

Un incontro che intende evidenziare le attuali problematiche delle terre alte (raccontate dallo stesso Mercalli nel recente volume “Salire in Montagna” pubblicato da Einaudi), contestualizzandole però nello scenario globale dei cambiamenti climatici. Un intreccio tra rischi e pericoli, benefici e opportunità pensato per avvicinare le nuove generazioni a temi di stringente attualità.

L’evento, che avrà luogo mercoledì 27 ottobre a partire dalle ore 9.30 presso la Multisala Bertola di Mondovì, gode del patrocinio del comune di Mondovì e dell’Uncem Piemonte. Durante la mattinata sono previsti interventi e contributi da parte di Paolo Adriano (sindaco del comune di Mondovì), Simona Chiapparo (Forumsad), Erika Chiecchio (assessore all’Ambiente del comune di Mondovì), Roberto Colombero (presidente di Uncem Piemonte), Bruno Gabetti (dirigente Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì), Gabriele Gallo (Gli Spigolatori), Alessandro Ingaria (Geronimo Carbonò), Luca Robaldo (assessore all’Istruzione del comune di Mondovì) e Valentina Sandrone (Gli Spigolatori).

L’iniziativa è rivolta prevalentemente agli studenti del Liceo Vasco-Beccaria-Govone (partner di progetto), ma sono comunque disponibili alcuni posti per il pubblico esogeno. In tal senso la prenotazione è obbligatoria via mail a assoc.spigolatori@gmail.com o via telefono e Whatsapp al 339.7161997. Per accedere alla sala è necessario il green pass.

c.s.