Envie: nel primo Consiglio Comunale, premiati i cittadini illustri

La seduta consiliare di venerdì sera 22 ottobre è stata preceduta alle ore 19 da un importante momento celebrativo. Nel salone del palazzo comunale dove è stato convocato il parlamentino monocolore enviese, il sindaco Roberto Mellano, alla presenza dell’onorevole Monica Ciaburro per FdI e del consigliere regionale Paolo Bongioanni, capogruppo regionale sempre per FdI, ha conferito un’onoreficienza al Luogotenente Patrizio Sau, comandante dalla fulgida carriera della stazione dei carabinieri di Revello, esternando altresì un caloroso saluto di benvenuto al Capitano Davide Basso, neo comandante della compagnia dei carabinieri di Saluzzo.

Martina Chialvo, classe 1987 fondista pluri decorata nella specialità Trail running ASD Podistica Valle Variata; Emanuele Ferrero , tesserato BRB Bocce Ivrea classe 1988, più volte campione del mondo di bocce per la specialità volo tiro veloce a staffetta, sono stati destinatari di una targa che sottolinea i loro lodevoli e numerosi traguardi sportivi. Anche il professor Gian Maria Aliberti Gerbotto, neo Ufficiale al merito della Repubblica Italiana (Presidente Mattarella), e il cavaliere Piergiorgio Baldracco, molto impegnati nel volontariato sociale, sono stati coinvolti nella cerimonia deferente e cordiale.

Attenzione al territorio, rispetto delle regole in un ottica di collaborazione reciproca con le forze dell’ordine, focus sulle attività culturali e sportive delle classi più giovani è stato il comun denominatore che ha caratterizzato gli interventi delle illustri autorità civili e militari presenti. La seconda parte, quella prettamente tecnica, del consiglio comunale è scivolata via veloce sui cinque punti all’ordine del giorno che , dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, ha semplicemente ratificato alcune delibere della giunta comunale ed approvato la convenzione per la costituzione del servizio Europa interventi strategici con la provincia di Cuneo. I lavori si sono conclusi alle ore 20,15.

