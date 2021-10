Motocross, il genolese Luca Marra è secondo a Vercelli nella Veteran MX1

Alla metà del mese di ottobre si è concluso il Campionato Regionale di motocross FMI Piemonte, che ha visto impegnato, nella classe Veteran MX1, il pilota genolese di adozione Luca Marra.

È stata da subito una stagione davvero molto emozionante, che Luca ha affrontato con l’intenzione di collocarsi ai vertici del campionato già sin dalla prima prova di Trofarello, passando al comando già nella seconda tappa disputata a Pinerolo, posizione che è riuscito a mantenere sino alla penultima gara della Malpensa.

La recente nascita della secondogenita Emma gli ha impedito di effettuare allenamenti regolari, poi ci si è messa di mezzo anche la pioggia, che ha reso il tracciato della Malpensa pesante e difficile da interpretare, ed ha dovuto cedere il passo.

Luca però non ha mollato ed ha ripreso ad allenarsi come si deve, presentandosi in forma per l’ultima gara di Vercelli, decisiva per la lotta al titolo regionale.

Già sin dal mattino Luca Marra parte molto convinto per dare il massimo, aggiudicandosi il terzo tempo di qualificazione, poi nella prima batteria scatta subito nelle posizioni di testa, lottando con Arimatea e Daziano, con i quali si produce in continui sorpassi sino all’ultimo metro, offrendo un avvincente spettacolo agli spettatori presenti!!

Nella seconda manche si ripete la battaglia tra gli stessi tre piloti, che tengono un ritmo davvero pazzesco fino al termine della gara, che vede Luca Arimatea giungere per primo sotto la bandiera a scacchi, lasciandosi alle spalle Luca Marra ed Alessio Daziano.

I tre piloti di cui sopra li troviamo nelle stesse posizioni anche nella classifica finale di campionato, con Luca Arimatea che ha fatto suo il titolo della Veteran MX1, davanti a Luca Marra, che si è dovuto accontentare della medaglia d’argento ed Alessio Daziano, al quale è andato il bronzo.