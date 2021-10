Mondovì: presentato Peccati di Gola 2021 (VIDEO)

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Peccati di Gola” che si terrà sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì primo novembre a Mondovì.

I protagonisti saranno i produttori di Mondovì che metteranno in mostra i prodotti tipici del territorio. Sono già stati realizzati sui social una serie di video che mostrano la città di Mondovì e tutto il territorio monregalese coinvolto nella fiera.

“Il Bosco della Nova è ultracentenario ed è una novità – commenta l’Assessore Olivieri – C’è un bellissimo sentiero che si snoda nel verde. Il bosco quindi è tornato visitabile; inoltre la natura deve essere tutelata, vale lo stesso anche per i produttori perché noi diamo per scontato che la roba arrivi nei supermercati, dobbiamo evitare che il nostro rapporto con loro non sia solo d’acquisto”.

Fabrizio Clerico: “Bosco della Nova è un posto straordinario che non è percepito dai monregalesi. C’è stato un gran lavoro di pulizia e piano piano lo abbiamo reso confidente, con visite anche da parte delle scuole. Speriamo che sia visitato dai nostri concittadini e dai turisti. La caratteristica principale è il castagneto storico, ma è anche un luogo che bisogna conservare il più lungo possibile, perché flora e fauna non mancano. Insieme a Natura Si lavoriamo sulla biodiversità che è un altro tema importante, è presente anche una cascina all’interno e abbiamo tante idee da mettere in atto”.

“È stato fatto un lavoro di squadra, ci sono circa 30 volontari e insieme a tutto il direttivo funicolare – commenta Mattia Germone dell’Associazione funicolare – Il centro storico è il fulcro della manifestazione. Ci saranno delle gite nelle aziende agricole, ed è una nuova idea, ovvero i produttori raccontano tramite anche le degustazioni dei loro prodotti come vengono realizzati; si potranno partecipare a queste gite in piccoli gruppi; la partenza sarà a Breo e i turisti e i cittadini verranno fatti scendere in un’ altra zona. In piazza Santa Maria Maggiore ci sarà l’Enoteca dei golosi con oltre 40 etichette di vino e sarà presente anche l’Osteria dei Golosi. Infine con la Ceramica Besio, ci sarà un nuovo prodotto chiamato il “Pizzicotto”; il nome deriva dal raviolo del plin quando lo si chiude, ed è tutto fatto a mano. In tutto ce ne sono solo circa una settantina di copie.

La manifestazione soggetta a green pass su tutta l’area, ogni giorno verrà consegnato un braccialetto colorato e ogni giorno cambia il colore così che si possa entrare nei padiglioni al chiuso.

L’evento parte da Piazza Ferrero con i produttori agricoli e gli artigiani del Piemonte e della provincia di Cuneo, mentre quelli di altre regioni sono locati in Piazza Maggiore. La parte di ristorazione è sempre in Piazza Ferrero al chiuso e riscaldata; in via Beccaria ci sarà il mercato del contadino sia del Monregalese e non; Piazza Roma è dedicata ai produttori della città di Mondovì, inoltre ci saranno anche iniziative collaterali con degustazioni di mieli piemontesi e intrattenimenti musicali. In Piazza Cesare Battisti ci sarà un’area dedicata ai funghi oltre al tartufo; Piazza San Pietro dedicata alle farine. In Piazza S.Maggiore birrifici artigianali e street food oltre all’osteria dei golosi.