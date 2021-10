Marta Bassino torna in pista dopo essersi rigenerata nel Parco Alpi Marittime (VIDEO)

In un video girato la scorsa estate l'atleta racconta il suo amore per le nostre montagne

Marta Bassino, la campionessa di sci alpino detentrice della Coppa del mondo di slalom gigante sabato 23 ottobre guiderà le otto italiane in gara nel debutto stagionale sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach di Söelden.

Per recuperare le forze, dopo l’entusiasmante stagione passata e per prepararsi, a quella nuova ha trascorso lunghi momenti nel Parco delle Alpi Marittime. La scorsa estate l’abbiamo ripresa in alcuni dei sui momenti intimi presso la “casina” tra le montagne dove con il resto della sua famiglia ha trascorso giorni indimenticabili. Una dichiarazione d’amore per la Valle Gesso e le Alpi Marittime.

C’è questo e altro ancora nel video “Qui mi sento a casa” che ha per protagonista Marta Bassino, campionessa del mondo nello slalom parallelo a Cortina d’Ampezzo 2021 e vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante nel 2021.

Il filmato, realizzato da Gabriele Canu, videomaker specializzato in montagna e outdoor, è stato prodotto nell’ambito della collaborazione che lega le Aree Protette delle Alpi Marittime alla giovane sciatrice borgarina, che ha quali altri “sponsor immagine” l’ATL del Cuneese e Cuneo Neve.

Commentando l’uscita del video, Piermario Giordano, presidente dell’Ente Aree Protette, sottolinea: “Come ho già avuto modo di dire nel giorno della conferenza stampa per il lancio della sponsorizzazione, Marta quando gareggia ci regala sempre grandi emozioni, e del tutto simili come intensità, anche se di diversa natura, sono le emozioni che ognuno noi può vivere frequentando le montagne dei nostri parchi. Proprio per questo sono convinto che l’accoppiata Bassino-Marittime sia perfetta”.

Ricordiamo anche che Marta Bassino è tra i campioni giunti alla fase finale del riconoscimento “Atleta dell’Anno FISI 2021″. Un premio della Federazione italiana sport invernali giunto alla 37 edizione da assegnare allo sportivo che il pubblico ha amato di più nella stagione 2020/21.

Per sostenere con il proprio voto l’atleta cuneese, sponsor immagine delle Marittime, occorre inviare una mail a atletafisi@fisi.org con scritto “Marta Bassino Atleta dell’Anno Fisi 2021“.

Si può votare una sola volta entro il 27 ottobre. Il vincitore sarà decretato domenica 31 ottobre durante la Fiera Skipass, a Modena.