Volley A1/F: Scandicci concreta, Cuneo cade 3-0

Una Savino del Bene Scandicci più concreta ed incisiva nei momenti chiave espugna in 3 set il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta piegando con merito la Bosca S.Bernardo Cuneo: qualche rimpianto c’è in casa biancorossa, in particolare per i primi due set persi con il minimo scarto, in cui forse si potevano gestire meglio le fasi decisive. In sostanza, punteggio comunque inattaccabile, con la compagine di Barbolini che ha saputo dare le sterzate al momento giusto, affidandosi spesso, e con profitto, nei casi di necessità e quando i punti pesavano, al proprio muro. Aspettando il primo squillo casalingo di questa stagione, le ragazze di Pistola non si fermano in questo primo tour de force del campionato: sabato sera (ore 17), è sfida, prorprio a Scandicci, contro Il Bisonte Firenze.

SESTETTO CUNEO

Signorile in regia, opposto Gicquel; in mezzo Squarcini e Stufi, schiacciatrici Kuznetsova e Jaspet, libero Spirito.

SESTETTO SCANDICCI

Al palleggio Malinov, oppsoto Lippamann; centrali Silvia Correa e Alberti, in banda Pietrini e Zilio Pereira, libero Castillo.

PRIMO SET

Scandicci prova a condurre subito il gioco: 3-6 opo l’attacco di Pietrini. Con pazienza Cuneo risale la china: Gicquel nel vivo del gioco, Stufi mura per l’11-11. Time out ospite. Al rientro in campo l’errore da posto-4 di Petrini vale il sorpasso biancorosso (12-11). Sono le centrali il punto di forza piemontese in questa fase: Squarcini a segno, +2 Cuneo (14-12). In partita anche Kutznetsova che, con due punti preziosi, permette alle “Gatte” di restare avanti (17-15). Zilio Pereira riporta il punteggio in parità (17-17). Ospiti che riescono ad arrivare con il muso avanti all’ultima fetta set, Pistola decide di fermare il gioco (19-20). Sul 20-20 cambia la diagonale cuneese: in campo Agrifoglio e Zanette. Il muro Malinov-Lipp,amn stoppa Kuznetsova, 21-22. Un tocco a rete ravvisato dal check porta Savino del Bene sul +2 (21-23, rientrano sul rettangolo rosa Signorile e Gicquel con successivo time out). Gicquel prova a metterci una pezza, Lippmann colpisce dalla lunghissima distanza trovando il punto giusto scoperto nella difesa avversaria, due set ball Scandicci (22-24). Annullato il primo da Kuznetsova, Gicquel trova il monster block che manda il set ai vantaggi (24 pari). Lippmann regala un altro set point alle compagne: chiude il muro di Zilio Pereira, è 24-26.

SECONDO SET

Inizio di set in equilibrio (7-7). Scandicci prova nuovamente ad allungare: Jasper attacca out, poi Pietrini e Malinov murano (9-12), inevitabile il time out chiamato da Pistola. Controbreak cuneese, Squarcini in primo tempo firma il 12-12 e Barbolini cambia la diagonale con Milanova e Antropova. Ace di Kuznetsova, sorpasso Bosca (14-13). Mani-out vincente di Gicquel, questa volta è la panchina toscana a fermare le ostilità (15-13). Scandicci torna ad alzare il muro: Alberti su Malinov per il pari a 17, time out Pistola. Finalmente si sblocca Jasper, con un muro ed un bell’attacco che buca il muro avversario (19-18). Arrivo testa a testa nel finale (20-20). Scandicci avanti sfruttando gli errori cuneesi: attacchi out di Gicquel e Kuznetsova, 20-22. Muro di Zilio Pereira, tre set ball Scandicci (21-24): Gicquel ne annulla due (23-24 e time out Barbolini). Al terzo tentativo Scandicci chiude (23-25 e 0-2).

TERZO SET

Scandicci prova a chiudere i conti partendo a razzo: 1-5. Bosca S.Bernardo Cuneo che prova a reggere l’urto: dentro Agrifoglio in regia, Jasper colpisce per l’8-10. In qualche modo le biancorosse tornano in scia: Pietrini attacca out, 11-12 e time out Savino del Bene. Kuznetsova dà la scossa: due ace di fila, Cuneo si risveglia e passa in vantaggio 15-14. Match ancora vivo: le “Gatte” difendono con intensità, Lippmann di inventa il pallonetto che riporta su le ospiti (16-17). Come nei precedenti set, nei momenti chiave Scandicci alza il muro: è +3 (16-19). Gicquel e Jasper spingono, Cuneo è ancora viva (18-19). L’opposto francese trascina le padrone di casa alla parità (20-20). Pietrini spegne gli entusiasmi: attacco più muro, 20-22. Lippmann, altro muro, è 20-23. Tre match point (21-24): chiude il muro di Silva Correa (21-25 e 0-3).