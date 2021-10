Serie D: il Fossano viene sconfitto al “Pochissimo” dalla Caronnese tra le proteste

Nel secondo turno infrasettimanale della stagione il Fossano Calcio cade in casa contro i lombardi della Caronnese per 1-3. Protagonista in negativo la terna arbitrale per episodi chiave a sfavore dei piemontesi.

Nella prima mezz’ora di gioco succede poco o nulla, le due squadre si studiano senza correre pericoli; qualche sguizzo arriva da parte degli ospiti con le conclusioni di Vitiello senza impensierire Chiavassa che sostituisce l’infortunato Merlano (fuori per circa tre mesi).

Al 29′ i lombardi passano in vantaggio con Putzolu: Corno serve in area il numero 7 rossoblu che calcia di potenza nell’angolo opposto, 0-1.

Negli ultimi cinque minuti della prima frazione di gioco succede di tutto: la Caronnese trova il gol del raddoppio, ma nel contropiede la sfera varca la linea laterale e per il guardalinee è tutto regolare (teneva d’occhio il fuorigioco invece del pallone), l’azione prosegue e dopo il super intervento di Chiavassa dal limite Corno non sbaglia, 0-2. Padroni di casa frastornati, dopo tre minuti Chiavassa atterra in area (prende il pallone) l’attaccante lombardo e per il direttore di gara à rigore; sul dischetto si presente Corno che sbaglia dagli 11 metri, ma non sulla ribattuta, 0-3. Nell’unico minuto di recupero, il Fossano accorcia le distanze con Menabò su punizione che manda la sfera nell’angolino, 1-3.

Nella ripresa i padroni di casa reclamano un cartellino rosso per Cosentino ai danni di Menabò, messo giù dal difensore involato a rete: per l’arbitro è tutto regolare.

A metà della ripresa altro episodio del match: i piemontesi recriminano per un gol non convalidato a Coulibaly di testa; secondo i giocatori il pallone è entrato di almeno un metro, ma il gioco prosegue.

Non succede più nulla fino al recupero quando Chiavassa nega il quarto gol alla Caronnese, grande intervento su Rocco.

Il match finisce 1-3 per i Lombardi che staccano proprio i fossanesi in classifica lasciandoli ad occupare il penultimo posto a quota 4 punti. Il prossimo match del Fossano sarà domenica in Liguria contro il Vado.

FOSSANO CALCIO 1

CARONNESE 3

Fossano Calcio: Chiavassa, Specchia, Scotto, Giraudo, Utieyin, Fogliarino, Adorni, Della Valle, Scarafia, Menabò, Coulibaly. A Disp. Fazio, Rosano, Medda, Negro, Quaranta, Brero, De Riggi, Turcis, Quatrana. All. Fabrizio Viassi.

Caronnese: Ansaldi, Coghetto, De Lucca, Arpino, Cosentino, Vernocchi, Putzolu, Raso, Esposito, Corno, Vitiello. A disp. Angelina, Galletti, Cattaneo, Diatta, Argento, Vincenzi, Rocco, Boschetti, Bossi. All. Manuel Scalise.

Marcatori: 29′ pt Putzolu, 40′ pt e 44′ pt rig. Corno, 46′ pt Menabò.

Ammoniti: 49′ st Scarafia.

Arbitro: Riccardo Leotta di Acireale.