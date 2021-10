Nella splendida cornice del Castello edi Racconigi, martedì 19 ottobre si è tenuta la seconda tappa della presentazione della rassegna fieristico-gastronomica Autunno con Gusto, organizzata e promossa dall’ATL del Cuneese in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Piemonte, il Comune di Racconigi, l’Associazione Le Terre dei Savoia, l’Agriturismo la Gallina Bianca di Saluzzo, Coldiretti, Confagricoltura e Confartigianato che hanno fornito i prodotti esposti e l’Associazione albergatori esercenti ed operatori turistici della provincia di Cuneo di Confcommercio Cuneo. L’evento è stato condotto dalla giornalista e critico gastronomico Paola Gula, affiancata dallo chef stellato Massimo Camia che ha proposto un goloso cooking show a base di prodotti locali. A dare il benvenuto, insieme al Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi, il Sindaco di Racconigi Valerio Oderda ed il Direttore del Castello di Racconigi Riccardo Vitale.

«Dopo la prima presentazione dedicata ai prodotti tipici del Monregalese e della montagna, ospitata il 12 ottobre nella Reggia di Casotto a Garessio, questo secondo appuntamento ha portato lo sguardo sui prodotti e sui piatti Reali della pianura cuneese. Eccellenze ospitate in una cornice di ineguagliabile bellezza: il Salone d’Ercole del Castello di Racconigi. Rinnoviamo così il binomio cultura-enogastronomia, proposta vincente nel panorama dell’offerta turistica cuneese». Ha dichiarato il Presidente dell’ATL, Mauro Bernardi.

Un tavolo imbandito con i colori dell’autunno ha accolto giornalisti e autorità nello scenografico Salone d’Ercole del Castello. Dai colori intensi della Mela Rossa Cuneo e della croccante varietà della gialla Golden delicious, fino al giallo-grigio della Renetta di Barge, dall’arancione della Carota di San Rocco e della Zucca di Piozzo alle tonalità brillanti del Peperone Cuneo, dalle sfumature del Porro Cervere e alle screziature del Fagiolo Cuneo.

Tra i piatti della tradizione, il Fritto Misto di Torre San Giorgio, la Bagna Caôda di Faule con l’Aglio di Caraglio proposta nel tradizionale fujot e, ancora, la Gallina bianca di Saluzzo, la pasta fresca e ripiena. A corredo, anche il saporito Gorgonzola Dop Biraghi e il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop. A questi prodotti gastronomici di alto livello sono state abbinate le birre artigianali di pianura Baladin e Trunasse.

Un tripudio di colori e di profumi, con la fragranza del pane dei forni di Savigliano (che riproporrà nel 2022 la Festa del Pane) e dei tradizionali biscotti come il Real Biscotto di Racconigi, le Batiaje e le paste di meliga di Torre San Giorgio, le Quaquare di Genola, i Quajot ed Cavalion ed il Marenotto di Marene, fino ai profumi più freschi della menta e delle erbe officinali di pianura. Dulcis in fundo hanno fatto capolino anche le galuperie al cioccolato quali il Dronerese e il Cuneese al Rhum, il Bacio di Fossano e il Pumalin di Lagnasco, per chiudere con il tradizionale panettone piemontese Albertengo, goloso preludio del Natale.

Una tavola “degna di un Re”, con un’esposizione di certo non esaustiva, ma rappresentativa dei profumi e dei sapori della pianura cuneese presentati dalla giornalista Paola Gula attraverso racconti di aneddoti e curiosità legati alla cucina della tradizione.

Ospite d’eccezione lo chef stellato Massimo Camia che ha proposto con un frizzante cooking show il suo “Cubo di sottofiletto di Fassone con Peperone rosso di Cuneo, fonduta di Gorgonzola, crema di Aglio di Caraglio e scaglie di Grana”. «La ricchezza dei prodotti del Cuneese mi permette di spaziare con estrema fantasia e creatività», ha dichiarato lo chef che non ha mancato di ringraziare anche la moglie Luciana e la figlia Elisabetta, anche lei chef.

L’evento è stato anche l’occasione per scoprire il nuovo percorso di visita, all’interno del Castello di Racconigi, “Vita privata di un Re”. In chiusura, il Consorzio Conitours ha presentato gli itinerari cicloturistici di pianura che uniscono le Alpi di Cuneo al Po, con proposte per famiglie, sportivi e cicloamatori.

Tanti gli appuntamenti fieristico-gastronomici da segnare in calendario nelle prossime settimane nell’area cuneese:

• CASTAGNATE A ROBURENT

Categoria: Fiere e sagre – Enogastronomia

Comune: Roburent

Periodo: 17 e 24 ottobre 2021

• FESTA DEL RE MARRONE

Categoria: Fiere e sagre

Comune: Chiusa Pesio

Periodo: 23 e 24 ottobre 2021

• COLORATISSIMO AUTUNNO 2021 A FOSSANO

Categoria: Fiere e sagre

Comune: Fossano

Periodo: 23 e 24 ottobre 2021

• SAGRA D’L COJ

Categoria: Fiere e sagre

Comune: Margarita

Periodo: 23 e 24 ottobre 2021

• UVERNADA

Categoria: Concerti – Enogastronomia

Comune: Saluzzo

Periodo: dal 29 al 31 ottobre 2021

• FIERA DEI SANTI – MOSTRA DELLA PECORA SAMBUCANA

Categoria: Tradizioni – Fiere e sagre – Enogastronomia

Comune: Vinadio

Periodo: 30 e 31 ottobre 2021

• PECCATI DI GOLA

Categoria: Tradizioni – Fiere e sagre

Comune: Mondovì

Periodo: dal 30 ottobre al 1° novembre 2021

• SAPORI DELLA CARNE

Categoria: Tradizioni – Enogastronomia

Comune: Cuneo

Periodo: dal 5 al 7 novembre 2021

• 42° FIERA DEL PORRO CERVERE

Categoria: Tradizioni – Fiere e sagre

Comune: Cervere

Periodo: dal 13 al 28 novembre 2021

• BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA

Categoria: Tradizioni – Fiere e sagre

Comune: Villanova Mondovì

Periodo: 20 e 21 novembre 2021

• 18°FIERA AJ A CARAJ E 1° SAGRA DELLA BAGNA CAUDA

Categoria: Fiere e sagre – Enogastronomia

Comune: Caraglio

Periodo: 20 e 21 novembre 2021

• 625° FIERA DI SANT’ANDREA

Categoria: Fiere e sagre – Mercatini

Comune: Peveragno

Periodo: 28 e 29 novembre 2021

• FIERA DI S. NICOLAO E DEI PUCIU

Categoria: Fiere e sagre – Enogastronomia – Mercatini

Comune: Farigliano

Periodo: 4 dicembre 2021

• FIERA DEL CAPPONE

Categoria: Fiere e sagre – Enogastronomia

Comune: Morozzo

Periodo: 12 e 13 dicembre 2021

• 111° FIERA NAZIONALE DEL BUE GRASSO

Categoria: Tradizioni – Fiere e sagre

Comune: Carrù

Periodo: 16 dicembre 2021

La terza ed ultima conferenza stampa organizzata dall’ATL si svolgerà presso la Casa della Piemontese a Carrù dove la carne di qualità, in tutte le sue declinazioni, sarà l’indiscussa protagonista.