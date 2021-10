Atletica: i giovani monregalesi protagonisti a Donnas e Milano

Ben 8 ragazzi e 5 cadetti dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo per le due rappresentative provinciali impegnate nello scorso weekend.

Sabato 9 a Donnas si è svolta la fase nazionale del Trofeo delle Provincie Ragazzi e Ragazze: una novità per la categoria in quanto inserita nel 2021 per la prima volta in calendario.

Il tecnico Lorenzo Rossi, convocato come riferimento tecnico della delegazione cuneese, ha portato i monregalesi Alessia Tacchini, Anna Mamiedi, Paola Ambrosio, Alice Botto, Matteo Blangero, Matteo Garelli, Alberto Papaleo, Antonio Boetti. Terzo posto complessivo per i ragazzi nella classifica per rappresentative, e quarto per le ragazze.

I migliori piazzamenti individuali sono stati ottenuti da Alessia Tacchini 11ª nel tetrathlon A (60 mt 8″88, Lungo 3,61 mt, Peso 6,32 mt, 600 mt 1’53″45), Anna Mamiedi 13ª nel tetrathlon B(60 hs 10″46, Alto 1,37 mt, Vortex 11,29 mt, 600 mt 2’00″82), Matteo Blangero 8° nel Tatrathlon A (60 mt 9″11, Lungo 3,47 mt, Peso 11,08 mt, 600 mt 1’47″91).

Domenica 10 ottobre, invece, la splendida Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, appena ristrutturata, ha fatto da cornice alla Manifestazione “Mi Teen” riservata alle rappresentative provinciali cadetti di Lombardia, Piemonte e Veneto.

I portacolori monregalesi si sono egregiamente comportati in particolare Cristian Boschetti che nel lancio del giavellotto porta il personale sopra al muretto dei 40 metri (40,39 mt) e agguanta il bronzo. Bene anche Federico Palladino nel getto del peso in cui aggiunge anche lui centimetri al precedente personale scagliando la boccia in ferro a 11,46 mt, e Soraia Cillario che si migliora sui 2.000 metri scendendo a 7’26”04, seguita da Caterina Boetti con 7’36”86, così come la cebana Alice Bertola (8,85 nel getto del peso cadette).

c.s.