Prorogata fino al 15 ottobre la chiusura della SP 154 tra Upega e la Liguria

I lavori di Enel Distribuzione per la posa della nuova linea di media tensione (mt) interrata sulla strada provinciale 154 tra Upega e il confine con la Liguria, che si dovevano concludere il 10 ottobre, non sono ancora finiti. La Provincia ha quindi emesso un’ordinanza di proroga per la chiusura del tratto interessato dal cantiere di quasi quattro chilometri (tra il km 16+860 ed il km 20+500).

La ditta incaricata Grb di Mondovì prevede la conclusione dei lavori per venerdì sera 15 ottobre. Il divieto di circolazione nei due sensi di marcia, in modalità h24, è valido a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni. Le deviazioni del traffico su percorsi alternativi sono segnalate sul posto.

