Volley A2/M – Il punto dopo la prima giornata: buona la prima per Cuneo, Mondovì cade in casa

Una vittoria e una sconfitta per le formazioni cuneesi nella prima giornata del campionato di A2 di volley maschile. Onori della cronaca per la Bam Acqua S.Bernardo Cuneo, capace di imporsi dopo 2 ore e 10 minuti di gara in quel di Cantù. Esordio sfortunato, invece, per il VBC Synergy Mondovì, sconfitto in casa da un’ottima Santa Croce.

I cuneesi di coach Roberto Serniotti (con annessi tifosi al seguito) hanno espugnato un campo molto difficile come quello di Cantù con il punteggio di 3-2. Dopo aver ceduto il primo parziale ai padroni di casa, la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo ha saputo recuperare ed imporsi nettamente e con qualità nei successivi due parziali. Un calo degli ospiti nel quarto set ha poi forzato il tie-break, chiuso per 15-13 da Cuneo.

Da segnalare per i biancoblu i 29 punti di uno straordinario Wagner Pereira da Silva, ben coadiuvato da Iacopo Botto (16). Nota di merito anche per Nicholas Sighinolfi: per lui 7 punti con il 78% in attacco e 3 muri. Prossimo impegno per la truppa di coach Serniotti sarà l’esordio casalingo previsto contro la BCC Castellana Grotte.

Proprio la formazione pugliese è stata autrice di una delle due sorprese, enormi sorprese della prima giornata. La formazione di Flavio Gulinelli ha infatti inflitto un sonoro 3-0 alla Agnelli Tipiesse Bergamo, dominatrice della scorsa regular season. Lo scontro del Pala Ubi Banca sarà quindi un test tra due formazioni con ambizioni molto alte.

Partenza in salita, invece, per il VBC Synergy Mondovì. Il gruppo di coach Denora ha ceduto nettamente per 3-0 alla Kemas Lamipel Santa Croce. Privi dell’opposto Arinze per motivi burocratici, i monregalesi sono riusciti ad opporre resistenza ai quotati rivali solamente nel primo set, salvo vedere nettamente alla distanza.

L’unico atleta in doppia cifra per Mondovì è stato lo schiacciatore Riccardo Mazzon (15), mentre molta più difficoltà ha avuto il resto della squadra. Per gli ospiti da rimarcare i 4 muri dell’ex Roberto Festi, i 19 punti di Michele Fedrizzi e i 18 di Bezerra Sousa. I monregalesi sono ora chiamati a una reazione nella lunga trasferta in casa della Cave del Sole Lagonegro dell’ex allenatore Mario Barbiero.

Proprio la formazione della Basilicata è stata autrice di una ottima partenza. I potentini, infatti, sono andati a imporsi per 3-1 sul campo dell’ambiziosa neopromossa Delta Group Porto Viro. Nonostante il roster di Lagonegro sia molto giovane, ha mostrato molta solidità mentale, recuperando lo svantaggio iniziale e chiudendo i set con distacchi minimi.

Enorme nota di merito anche per l’altra neopromossa, la HRK Motta di Livenza. La squadra della provincia di Treviso ha demolito, in trasferta, la Emma Villas Aubay Siena per 3-0. Troppi gli errori per i padroni di casa, che sono dunque costretti a confrontarsi con un inatteso scivolone iniziale.

Nel giorno di riposo della Conad Reggio Emilia ha chiuso la giornata la sfida tra Gruppo Consoli McDonald’s Brescia e Sieco Service Ortona. Netto il successo dei bresciani, che hanno commesso qualche errore di distrazione solamente nel secondo parziale per poi imporsi per 3-1, trascinati dall’inossidabile Alberto Cisolla (15 punti).

A2/M – RISULTATI

BCC Castellana Grotte – Agnelli Tipiesse Bergamo 3-0 (25-23, 25-17, 25-21)

Emma Villas Aubay Siena-HRK Motta di Livenza 0-3 (19-25, 19-25, 16-25)

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia-Sieco Service Ortona 3-1 (25-18, 16-25, 25-19, 25-14)

Pool Libertas Cantù-BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 2-3 (25-19, 18-25, 20-25, 25-21, 13-15)

Synergy Mondovì-Kemas Lamipel Santa Croce 0-3 (25-27, 19-25, 18-25)

Delta Group Porto Viro-Cave Del Sole Lagonegro 1-3 (25-23, 24-26, 22-25, 23-25)

Riposa: Conad Reggio Emilia

A2/M – CLASSIFICA

HRK Motta di Livenza, Kemas Lamipel Santa Croce, BCC Castellana Grotte, Gruppo Consoli McDonald’s Brescia, Cave Del Sole Lagonegro 3,

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 2,

Pool Libertas Cantù 1,

Conad Reggio Emilia, Delta Group Porto Viro, Sieco Service Ortona, Agnelli Tipiesse Bergamo, Synergy Mondovì, Emma Villas Aubay Siena 0.

A2/M – PROSSIMO TURNO

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – BCC Castellana Grotte

Sieco Service Ortona – Pool Libertas Cantù

Conad Reggio Emilia – Emma Villas Siena

Kemas Lamipel Santa Croce – Delta Group Porto Viro

Cave del Sole Lagonegro – Synergy Mondovì

HRK Motta di Livenza – Gruppo Consoli McDonald’s Brescia

Riposa: Agnelli Tipiesse Bergamo