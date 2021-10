Calcio a 5, A2: Elledì Fossano-Hellas Verona 1-2, tirato e combattuto debutto stagionale (VIDEO e FOTO)

Ad un passo dal 2-2. C’è un pizzico di rammarico, in casa gialloblù fossanese, dopo l’impresa sfiorata al cospetto della corazzata Hellas Verona: finisce 1-2 l’esordio 2021/2022 in Serie A2 per l’Elledì Fossano. Davanti ad una bella cornice di pubblico, al palasport di Caramagna Piemonte, è andata in scena una partita a ritmi altissimi e bella da vedere. Per cosa “ha detto” il parquet, il pari sarebbe stato il risultato più corretto.

Padroni di casa in campo con Zardoya tra i pali, Gerlotto, Marcio, Costamanha e Tato; l’Hellas Verona risponde con Fior (in porta), Da Silva, Alba, Koren e Dall’Onder.

Parte fortissimo l’Elledì nel primo tempo, pressione alta e veneti in difficoltà, con Gerlotto vicinissimo al gol in tre circostanze, così come Mantino. Zardoya risponde alla grande su Da Silva, ma al 12’19” non può nulla su Koren (0-1), servito da Dall’Onder. Ancora i veronesi in chiusura di primo tempo, Spinola sfiora il raddoppio.

Al termo minuto della ripresa, palo interno colpito da Tato ed Elledì Fossano ad un passo dal pari! La partita è accesissima, Zardoya respinge la conclusione di Focosi e poi Gerlotto impegna severamente Fior. All’11’12”, arriva lo 0-2 dell’Hellas Verona: azione da rimessa laterale, sinistro preciso di Dall’Onder. Al 14’30” i ragazzi di mister Francesco Giuliano accorciano il gap: sinistro potente di Costamanha da fuori area e Fior è battuto! Palo interno, anche, per gli ospiti con Koren. Marcio, in casa Elledì, diventa portiere di movimento e i padroni di casa alzano i giri del motore. Capitan Oanea va vicinissimo al pareggio, poi Fior è strepitoso a 50 secondi dalla sirena finale: tiro diretto all’incrocio dei pali scagliato da Gerlotto, colpo di reni del portiere veronese e pallone deviato in calcio d’angolo. Finisce così, 1-2. Sabato 16 ottobre, l’Elledì Fossano andrà a far visita all’Aosta.

Elledì Fossano: Zardoya, Ganci, Castelli, Sandri, Gerlotto, Oanea, Solavagione, Marcio, Vincenti, Costamanha, Mantino, Tato.

Allenatore: Francesco Giuliano.

Hellas Verona: Fior, Barbensi, Perotto, Da Silva, Alba, Koren, Focosi, Spinola, Rocha, Dall’Onder, Bazzanella, Donin.

Allenatore: Giuseppe Milella.

Arbitri: Morello d’Imperia e Mavaro di Parma; crono: Pasquino di Nichelino.

Marcatori: 12’19” pt Koren (H), 11’12” st Dall’Onder (H), 14’30” st Costamanha (E).

Note: ammoniti Dall’Onder e Alba (H).